Baby on board! Alec e Hilaria Baldwin anuncian que esperan a su quinto hijo juntos

La numerosa y feliz familia encabezada por Alec e Hilaria Baldwin está a punto de sumar un nuevo integrante, pues acaban de anunciar que la española está embarazada. Esta buena nueva ha llegado después de que la instructora de yoga diera a conocer la dolorosa pérdida de un bebé que sufrió hace varios meses en las primeras semanas de gestación. Tras ese duro episodio, la pareja se mantuvo fuerte y unida, y ahora la vida los ha sorprendido con una noticia tan esperanzadora como emocionante para los dos, pues será su quinto hijo juntos.

Hilaria tomó su cuenta de Instagram para compartir una ecografía de su bebé, en la que ha presumido los fuertes latidos de su pequeño. "Todavía es muy pronto, pero nos hemos enterado de que hay una personita dentro de mí”, escribió la española en su publicación, antes de hacer referencia a los duros momentos que vivió tiempo atrás. “Escuchar este corazón me hace feliz, sobre todo por la pérdida que tuvimos en primavera. Estamos emocionados y no queremos esconder este embarazo”, continuó en su post, en el que reconoció estar consciente de que los síntomas al inicio de la dulce espera suelen ser difíciles. “No quiero fingir que me siento bien”, explicó.

En medio de su anuncio, la guapa mamá quiso hacer una petición especial: que los paparazzi no la sigan, pues confesó que buscar estar tranquila en esta nueva dulce espera. “Quiero permanecer en paz durante esta etapa temprana de mi embarazo y ser perseguida por las cámaras no está entre las recomendaciones del médico”, señaló. Alec compartió el mismo econograma en su propia cuenta de Instagram, confesándose emocionado por la próxima llegada. “Bueno, estoy encantado de decir: ‘Un Baldwinito más’. Dios es bueno”, escribió.

En su siguiente publicación Hilaria quiso mostrar a sus seguidores lo crecido que está su baby bump. “Cuando has tenido muchos bebés 6 minutos de embarazo es igual a verte como con 6 meses de embarazo”, bromeó la española al compartir una foto en la que se le ve posando de perfil frente al espejo, usando un jumpsuit negro que deja ver su crecida pancita de embarazo. No obstante, la esposa de Alec Baldwin no ha precisado cuántas semanas tiene exactamente, pues sólo se ha referido a que su dulce espera está en una etapa temprana.

El actor estadounidense y su esposa se conocieron en 2011 y un año después se dieron el sí para toda la vida. Actualmente son padres de Carmen Gabriella (de 6 años), Rafael (4 años), Leonardo (3 años) y Romeo, quien nació apenas 17 de mayo de 2018 y ahora está por convertirse en hermano mayor. Por su parte, Alec es padre además de Ireland, de 23 años, fruto de su pasada relación con la actriz Kim Bassinger.

