‘Estoy decepcionado de mí mismo’, Justin Trudeau en su sentida disculpa ¿por qué?

El Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau se ha visto metido en un aprieto en un momento más delicado, pues justo mientras se encuentra en la búsqueda de su reelección, unas fotografías del ayer han salido a la luz para causar polémica. Sin dejarse turbar por lo sucedido, Trudeau ha aparecido frente a los medios para pedir disculpas por el comportamiento que reflejaba en las imágenes que han sido publicadas de varios años atrás. Pero, ¿qué se ve en ellas?

VER GALERÍA

Se dio a conocer una fotografía publicada en Time en la que estaba participando en una noche inspirada en Arabia, en la que decidió pintarse el rostro para aparentar otra etnicidad en el 2001, en su época de maestro de escuela de 29 años. Aunque esto podría parecer poca cosa en aquel entonces, en esta época las cosas han cambiado y esto ha sido considerado como una ofensa a las personas de esa etnia. Si esta imagen ya estaba causando olas, las cosas se han complicado más, pues otras dos fotografías similares han salido a la luz.

La primera imagen muestra a un joven Trudeau disfrazado del cantante jamaicano Harry Belafonte con el rostro pintado de negro, en sus años de estudiante en la Jean Brebeuf High School, por ahí de principios de los 90s. La segunda fue una captura de un video de una situación similar que recibió Global News.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Nunca un Sherlock Holmes tan atractivo como el de Justin Trudeau

Justin Trudeau vuelve a derretir corazones, ahora con la felicitación a su pequeña hija

“Es algo que como todo, debes evaluar caso por caso. Esto es algo que tomo seriamente y de lo que me hago responsable”, comenzó con su mensaje. Aunque solo se sabía de la primera imagen cuando Trudeau se manifestó sobre el tema, sus declaraciones fueron contundentes. “Estoy enojado conmigo mismo, estoy decepcionado de mí mismo. Y obviamente me estoy disculpando con los canadienses”, dijo a un grupo de periodistas durante un vuelo. “Debí saberlo pero no lo hice y estoy profundamente arrepentido. No debí haberlo hecho. Tomo responsabilidad por ello. Fue algo tonto que hacer…Hay situaciones de las que me arrepiento profundamente”, dijo visiblemente conmovido. A sabiendas de que podía salir una imagen más, fue el mismo Trudeau quien se refirió a la fotografía de su época de estudiante.

Este golpe ha llegado en el peor momento y es que a mediados de octubre, Trudeau estará luchando por un segundo periodo al mando de su gobierno. El Primer Ministro se encuentra enfrascado en una dura batalla contra el partido Conservador y su candidato, Andrew Scheer. Aunque Trudeau siempre ha destacado por su enfoque liberal, este tema lo ha puesto en el ojo del huracán.

VER GALERÍA