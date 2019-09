Ante los comentarios, Tania Ruiz manda un romántico mensaje a Peña Nieto

Conforme el romance de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se fue haciendo del conocimiento público, la pareja se ha colocado cada vez más en el centro de las miradas, pese a sus esfuerzos por disfrutar su amor de una forma discreta. Apenas hace unos días la pareja fue captada cenando en Nueva York y aunque los dos trataron de pasar desapercibidos apoyándose en sus atuendos, fueron reconocidos por algunos comensales. La situación se volvió muy comentada, razón por la cual la propia modelo se ha pronunciado al respecto, dejando ver que lejos de afectarla lo que se diga en las redes sociales, le divierte, ya que a ella lo único que le importa es su relación con el exmandatario.

Tania está acostumbrada a ser abierta y transparente en sus redes sociales, pues ahí ha encontrado un espacio para expresar sus ideas y pensamientos. En esta ocasión tomó su Instagram para referirse a los comentarios y reacciones que han provocado las fotos que se dieron a conocer de su cena con Peña. “Me encanta sacar sonrisas, bendiciones a todos”, escribió la guapa potosina en sus Stories al retomar algunos memes que circularon en internet refiriéndose a su cita con el expresidente. Con su respuesta, Tania dejó ver una vez más su buen sentido del humor, y la madurez e inteligencia con la que sabe enfrentar las críticas.

Pero no fue la única reacción que tuvo la modelo, pues en otra de sus Stories aprovechó para dedicar un romántico mensaje, al parecer a Peña Nieto. “Donde el alma sonría, ¡ahí es!”, escribió sobre una foto en la que se ven dos manos entrelazadas, las cuales bien podrían ser de ella y de su novio. “Si te está dando paz, ya te está dando todo”, agregó en su post.

La potosina, quien desde hace tiempo ya no oculta para nada su amor por el exmandatario, publicó además una profunda reflexión sobre el significado de la frase “te amo”, que si bien no aclaró si es de su autoría, al parecer decidió compartirla porque se siente identificada con ella. “Te acepto tal y como eres. No quiero cambiarte, me encantas así como eres…”, dicen las primeras líneas de la publicación. “Conozco tu pasado, tus secretos, tus errores, pero jamás te juzgaría; sé que tú tampoco lo harías conmigo”, continúa el emotivo mensaje que colocó en sus Stories, antes de finalizar: “Estaré ahí para ti, siempre; tal vez llegue tarde algún día, pero te aseguro… llegaré”.

Esta no es la primera vez que la modelo toma sus redes para gritar a los cuatro vientos su amor por Peña Nieto. El pasado mes de julio, sorprendió a todos al compartir algunas fotos con su amado, junto a las que adjuntó un sentido mensaje. “Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos. Pero sobre todo por hacerme ver dónde no están mis límites en el amor como en todo”, escribió la potosina junto una instantánea en la que se le veía feliz entre los brazos del expresidente. Si bien esta pareja ha dejado ver que su relación va viento en popa, Tania ha dejado más que claro que por ahora no tienen planes de dar el siguiente paso en su noviazgo.

