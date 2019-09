En ¡HOLA!, Jennifer Lopez, las millonarias vacaciones de la «Diva del Bronx» junto a su prometido Alex Rodriguez, en la Costa Azul

Si alguien sabe cómo vivir unas vacaciones de ensueño, esa es Jennifer Lopez, quien después de meses de gira alrededor de Estados Unidos se ha tomado un merecido descaso. Y qué mejor lugar para visitar que la Costa Azul, el destino ideal para convertirse en el escenario de la Diva del Bronx. Completamente enamorada, JLo ha realizado este viaje del brazo de su prometido, el expelotero Alex Rodriguez, con quien ha protagonizado las más románticas postales. Esta semana en ¡HOLA!, las millonarias vacaciones de la «Diva del Bronx» junto a su prometido, en la Costa Azul.

Aunque se trataban de unas vacaciones, Jennifer no dejó ni un segundo el estilo que la caracteriza y gracias a su espectacular figura ha regalado a los paparazzis escenas dignas de una sesión. Eso sí, los momentos románticos no han faltado y también se le ha visto relajada disfrutando de una tarde de compras. En esta edición no te pierdas imagen a imagen su llegada a Niza en un jet privado, sus fotografías más sexys a bordo de un lujoso yate y las prendas más sofisticadas de su maleta.

También esta semana, Carla Pereyra y Diego ‘Cholo’ Simeone, romántica, emotiva y elegante boda en la Toscana. Rebecca de Alba, Adela Micha y Susana Zabaleta nos revelan aspectos desconocidos de sus fascinantes vidas. Matías Novoa e Isabella Castillo nos hablan, en exclusiva, de su esperada boda religiosa. Y el emocionado adiós a una leyenda de la canción, Camilo Sesto.

Además, el plan del Rey de Jordania para proteger a su hermana: nombra a la Princesa Haya diplomática en Inglaterra. Taylor Hill, descubrimos a una «top» atípica a su paso por México. Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba, nos recibe en Liria y nos enseña, salón por salón, las maravillas obras de arte de la Casa de Alba. La emoción de la Princesa Charlotte en su primer día de escuela. Y Meghan Markle, todo sobre su comentado viaje relámpago a Nueva York.