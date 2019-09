Ochoa y Campos, el divertido encuentro de dos de los más grandes porteros de nuestro país

No hay mexicano amante del futbol que no conozca a Jorge Campos. El acapulqueño es sin duda una de las leyendas vivientes de este deporte, pues a lo largo de su carrera se consolidó como uno de los porteros más destacados que ha dado el país. Aunque hace tiempo se retiró de las canchas, sigue pendiente de lo que ocurre en ellas, pues trabaja como comentarista en TV Azteca. Y justamente ello fue el motivo que propició ahora que se encontrara con otro gran guardameta: Guillermo Ochoa. A poco de llevarse a cabo el partido amistoso entre México y Argentina en San Antonio, Texas, ambos ídolos se encontraron frente a frente, y el momento fue de lo más divertido."Este es el súper portero...", comenta El Brody al señalar a Memo, en un video publicado por el guardameta del América. Entre bromas, los dos dejaron ver el sentimiento de admiración que tiene el uno por el otro. "Aquí con mi brother George Fields que me pidió una foto el fan", escribió el también titular de la Selección Mexicana -haciendo gala de su buen sentido del humor- al compartir una postal en su Instagram. Haz click en el video para ver el inolvidable encuentro de estos dos grandes arqueros.

