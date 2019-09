Khloé Kardashian revela que Tristan intentó reconquistarla tras el escándalo con Jordyn Woods

Para sorpresa de todo el clan, Khloé Kardashian reveló que tras la comentada infidelidad que protagonizó su ex, Tristan Thompson, con Jordyn Woods, el basquetbolista intentó reconquistarla y hasta besarla, previo a la celebración por el cumpleaños número 1 de su hija True. Tal como lo venían esperando los fans de Keeping Up With The Kardashian, la temporada número 17 llegó llena de nuevos detalles relacionados con la creadora de Good American y el jugador de los Clevelands.

La familia arrancó la nueva temporada con el episodio donde se documenta la fiesta, de ensueño, que Khloé preparó para la pequeña True, donde causó revuelo la presencia de Tristan, quien pese a su comportamiento, sí fue invitado. Aunque lo vimos muy divertido en el festejo, Koko se mostró dudosa a la hora de decidir si lo quería en el evento o no, incluso le pidió consejo a su mamá Kris Jenner, quien le dijo hiciera lo que considerara mejor para su hija.

Al final, Khloé decide invitarlo, no sin antes sostener con la primera charla tras lo ocurrido, momento que se dio en la víspera del cumpleaños de True. Debido a lo importante que era este encuentro, no fue grabado; sin embargo, Khloé narró a sus hermanas lo “incómoda” que resultó esta reunión.

“Fue muy insistente, su actitud era como: ‘¡Entonces!, ¿quieres tomar una copa de vino?’”, narró que, incluso, la intentó besar cuando ella accedió a darle un abrazo por mera cordialidad: “Le dije: ‘éste es el problema contigo, simplemente no puedes conformarte con lo que tienes”. Tras el incómodo momento, parece que Thompson recapacitó y le agradeció por permitirle ser parte de la fiesta de True.

“Esta mañana me dijo: 'Gracias por dejarme ver a True. Se veía genial, aunque tú te veías aún mejor'. A veces siento que, si cedo una pulgada, él tomará una milla y entenderá mi amabilidad como debilidad”, explicó Khloé dejando claro que, por su parte, sólo quiere mantener una relación cordial por el bien de su hija.