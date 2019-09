¡Papá de 10! Gabriel Soto se luce junto a sus hijas en un divertido video musical

No sólo es uno famoso galán de telenovela, Gabriel Soto es también un gran papá. La más reciente prueba de lo anterior la dio hace unos días, durante una divertida velada junto a sus hijas Elissa y Miranda. El actor y sus niñas cautivaron a todos al protagonizar un simpático video hecho con la popular aplicación Tik Tok, la cual es una sensación en las redes sociales. Padre e hijas se coordinaron perfectamente para hacer la coreografía y playback de Big Fun, tema de Heathers: The Musical, en su adaptación para la app. Con toda la seguridad y, sobre todo. el apoyo de su famoso papá, las niñas se plantaron frente a la cámara, dejando ver que tienen todo para ser una pequeñas celebs en Instagram. "Saturday Night", escribió Gabriel al compartir orgulloso el breve clip en el que se le ve pasándola de maravilla con sus nenas. No es la primera vez que el intérprete muestra su faceta de papá, y sobre todo los divertidos momentos que vive junto a sus pequeñas. "Me han dado el regalo más grande de mi vida, la felicidad y la dicha de ser su papá", aseguró hace un par de meses. Haz click en el video para para echar un vistazos a los divertidos instantes padre e hijas de Gabriel, Elissa y Miranda.

