Tania Ruiz da una probadita de cómo se vería vestida de novia

Tania Ruiz ha encontrado en las redes sociales el espacio perfecto para expresar sus reflexiones y compartir sus más profundos pensamientos. Pero además de eso, también suele tomar estas plataformas para mostrar su lado más fashionista, pues es una amante de la moda con un estilo único. En esta ocasión la potosina ha llamado la atención por un atuendo en especial, pues se trata ni más ni menos que de un look nupcial. Guapísima de pies a cabeza, la rubia impactó en un video en el que se le usando un espectacular vestido de novia. Sin bien algunos pudieran adelantarse al respecto, todo esto se trata del nuevo proyecto profesional de Tania, pues al parecer está trabajando en una campaña publicitaria. Hace poco la modelo habló respecto a las versiones de que supuestamente se casaría pronto con Enrique Peña Nieto. dejando más que claro que si bien su relación va viento en popa, aún no tiene entre sus planes dar ese paso. “Estoy muy feliz, estoy llevando un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho, y está muy bonita la etapa del noviazgo, del enamoramiento y así estoy, en esa etapa. Nada de matrimonio, nada de nada, por el momento”, aseguró en sus Instagram Stories. Por ahora, esta bella mujer está disfrutando de su amor con el ex mandatario, así como de su carrera en el modelaje; haz click en el video para verla como la novia más espectacular.

