Oops! El simpático accidente de Alex Rodriguez con el sombrero de Jennifer Lopez

Después de su extenuante y exitosa gira It's My Birthday, Jennifer Lopez quiso tomarse unas merecidas vacaciones con su prometido Alex Rodriguez. La cantante y el ex beisbolista viajaron a Francia, desde donde han presumido el gran amor que los une. En esta romántica escapada han hecho una parada en Saint-Tropez, uno de los destinos más atractivos de la Costa Azul. A su paso por esta localidad, famosa por su historia como por su vida nocturna, JLo y A-Rod se fueron a cenar juntos, una velada que se ha convertido en una de las más divertidas de estos días, debido a un pequeño accidente. Mientras la pareja estaba sentada a la mesa, el ex integrante de los Yankees quiso acercarse a su novia, al parecer para posar en una foto, sin embargo no tomó en cuenta el estiloso sombrero que llevaba la intérprete, y terminó picándose los ojos con sus flecos. La escena fue tan divertida que ambos no pudieron contener las risas, y el momento quedó inmortalizado en las redes sociales; haz click en el video para revivirlo.

