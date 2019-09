Noah, el hijo de 'El Chicharito', enternece a todos en su primera visita a México

Hace poco más de dos meses Javier El Chicharito Hernández y Sarah Kohan le dieron la bienvenida a su hijo Noah en Londres, lugar donde la pareja había fijado su residencia. Ante la buena nueva, los familiares de la pareja se trasladaron a la capital británica desde Australia y México para conocer al adorable bebé. Sin embargo, el pequeño no había visitado estos países, pues era muy pequeño para hacer viajes tan largos. Pero ahora, el bebé por fin ha podido convivir con su familia paterna en la tierra natal del delantero mexicano: Guadalajara, Jalisco.

VER GALERÍA

Cercana siempre con sus seguidores, la modelo australiana reveló en sus redes sociales que su bebé ya conoció el país natal de su papá. “Noah camino a México... La última foto es de cuando vio venir la comida... Es el hijo de su padre”, escribió Sarah en su Instagram al compartir una secuencia de tiernas fotos del pequeño durante el vuelo. Las imágenes muestran al primogénito de El Chicharito mirando fijamente a la cámara, incluso sonriendo, salvo en la última, que tal como señaló la joven mamá, el nene se distrajo momentáneamente. Estas instantáneas generaron inmediatamente miles de likes y reacciones, incluida la del futbolista mexicano que comentó con un par de simpáticos emojis.

VER GALERÍA

Al parecer, Sarah voló directamente a Guadalajara, ciudad de la que es originario El Chicharito. “Pasé la semana con la familia en México”, escribió la modelo al compartir un par de tiernas fotos junto a Noah. Madre e hijo lucieron muy elegantes en las imágenes: mientras la mamá usó un vestido corto de color rojo, el bebé llevó un adorable mameluco de estilo esmoquin. Estas postales serán sin duda unas de las especiales para el pequeño, y no sólo por retratar su primer viaje a la tierra de su papá, sino porque al parecer se trata de un posado ante la lente de su tía Ana Silvia, hermana de Javier, pues la australiana la etiquetó en su post.

VER GALERÍA

Si bien Sarah dio a entender en su publicación que el viaje ocurrió en el pasado, lo más seguro es que haya sido muy reciente. El Chicharito, quien acaba de ser presentado en el club español Sevilla, llegó anoche a Nueva Jersey para reportarse en la concentración de la Selección Mexicana. El delantero fue convocado ante los partidos que se jugarán contra Estados Unidos y Argentina los próximo viernes y martes respectivamente. Por lo anterior, es probable que la modelo y su bebé hayan viajado ya al vecino país o que lo hagan en breve, pues seguramente apoyarán a Javier Hernández en los juegos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La llegada de El Chicharito al Sevilla será un gran cambio en la vida no sólo del futbolista, sino también de su familia. Aunque hasta ahora no lo han anunciado, es probable que se muden los tres a España. "Me llena de ilusión tener la oportunidad de vestir estos colores y me siento totalmente comprometido en ayudar al equipo a conseguir todos los objetivos trazados para esta temporada. ¡Muchas gracias por la confianza!", escribió el mexicano en su Instagram sobre su nuevo equipo. Ante la noticia, Sarah manifestó de inmediato su amor y apoyo a su esposo ante la nueva etapa que acaba de iniciar en su carrera. "Estoy muy orgullosa de ti y bendecida por estar a tu lado para poder ver todo lo que tienes que darle al mundo. Estoy emocionada por este siguiente capítulo en España, te mereces todo lo que el universo tiene que ofrecer y más, ¡te amo!", se sinceró la modelo.

VER GALERÍA