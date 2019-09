¿Diferencias con el equipo de ‘Hoy’? Esto es lo que responde Andrea Legarreta

Desde que Hoy inició transmisiones hace más de 20 años, Andrea Legarreta se ha desempeñado como una de las titulares del programa, caracterizándose siempre por su simpatía y carisma. La conductora se ha ganado el cariño no sólo del público, sino también de sus compañeros. Pese a ello, los rumores no se han hecho esperar, señalando supuestas diferencias entre los integrantes del matutino. Ante estas especulaciones, la también empresaria se ha pronunciado al respecto, asegurando que está feliz en la emisión y descartando que exista algún tipo de conflicto con el resto del elenco.

Sincera, Andrea habló sobre estas especulaciones desestimando que existan problemas con sus compañeros. “¡Ay ya que digan lo que quieran! Que me enojé con la Gali (Montijo) porque no fui a su fiesta, que si somos un par de brujas y tratamos a todo el mundo mal. Sí hay diferencias entre productores y conductores, si luego pasa entre hermanos o amigos…”, dijo a la prensa que se dio cita en la inauguración de la la nueva sucursal de su gimnasio Commando en Guadalajara. Si bien reconoció que en ocasiones puede haber desacuerdos en el set de Hoy, dejó claro que siempre ha prevalecido el respeto. “Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero no hay gritos, malas formas, ni insultos; incluso hay veces que debemos lidiar con las hormonas”, aseguró.

“Te puede gustar o no un programa, pero no puedes estar pensando a quién fastidiar, ya soy adulto y ya no estoy para eso”, comentó la conductora, dejando ver que la tienen totalmente sin cuidado los rumores que la pintan como una mala compañera. Lejos de ello, Andrea dejó claro que está feliz en el programa del que forma parte desde 1998. “Me siento bien en Hoy, los cambios me cuestan todavía, pero me voy adaptando cada día”, señaló en el mismo encuentro con los medios

Andrea fue contundente al asegurar que ella es una integrante más de la producción y que no goza de ningún tipo de privilegio por encima de sus compañeros. “Todos opinamos, pero también me han jalado las orejas, no soy la patrona, soy una empleada y estoy con la certeza de que si algún día mis jefes me dicen que ya no funciono para el programa, pues me voy a ir y no pasará nada”, comentó.

Otro de los temas que Andrea quiso aclarar fue con relación a su supuesta integración al elenco de un programa de Unicable, versión que fue retomada por diversos medios dándolo por hecho. "No voy a entrar como conductora a Netas divinas, sí me han invitado, pero sólo sería para reemplazar a algunas de las chicas, porque es un equipo grande y juntarlas en día de grabación es complicado”, detalló. No obstante, la conductora no descartó aceptar la invitación para sumarse en alguna emisión al programa conducido por Paola Rojas, Jacky Bacamontes, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez, esta última, su ex compañera en Hoy. “Me invitaron para ver si podría asistir, y es probable que sí, no como conductora fija, porque ni siquiera tengo tiempo", explicó.

