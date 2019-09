¡Sorpresa! Brad Pitt se convirtió en el inesperado invitado al servicio dominical de Kanye West

La familia encabezada por Kim Kardashian y Kanye West se ha dejado ver cada vez más en contacto con su lado espiritual, tanto que se han vuelto en los anfitriones de multitudinarios servicios dominicales. Aunque en un principio estas ceremonias se llevaban a cabo en su casa en Calabasas, California, últimamente se han variado las sedes y este fin de semana se celebró en Watts. Decenas de personas se dieron cita en el estacionamiento de una iglesia de dicha localidad, sin embargo, entre todos los asistentes hubo uno en especial que llamó la atención de todos: ¡Brad Pitt!

Los presentes no daban crédito, pues el actor apareció repentinamente entre la multitud mientras la gente participaba en el servicio de Kanye. No pasó mucho para que todos sacaran sus teléfonos celulares y comenzaran a inmortalizar el momento. Videos y fotos difundidos en redes sociales mostraron el instante en el que el rapero fue a darle encuentro a Brad, saludándolo cálidamente y con una gran sonrisa. La estrella de Hollywood se dejó ver con un look de lo más casual y desenfandado: pantalón caqui, T-shirt gris, boina y gafas de sol.

De acuerdo a TMZ, la inesperada aparición de Brad en el servicio de Kanye este domingo no fue la primera vez que asiste a un evento de este tipo. No obstante, fue esta ocasión la que ha acaparado los reflectores, pues se trató de una celebración sumamente concurrida. De acuerdo a diversos medios y a publicaciones en redes sociales, Brad no fue el único famoso, pues varios integrantes más de la famosa familia estadounidense estuvieron presentes: Kim, Kourtney, Khloé Kardashian, así como Kendall Jenner.

Las últimas semanas Brad ha estado constantemente frente a las cámaras debido a la promoción de Once Upon a Time in Hollywood, película dirigida por Quentin Tarantino en la que compartió créditos con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Apenas la semana pasada asistió al Festival de Cine de Venecia, en Italia. Sin embargo, es la primera vez que se conoce que asiste a un evento como el servicio dominical de Kanye.

Contagiada del fervor en los servicios de su esposo, Kim suele compartir videos en los que Kanye se deja ver bailando y cantando entre la gente en estas multitudinarias reuniones. “Es solo música, no hay sermón, definitivamente es algo en lo que él cree, en Jesús, y hay una vibra cristiana. Pero no hay predicación. Es solo una experiencia cristiana muy espiritual”, explicó la empresaria hace unos meses a la revista Elle.

