Atala Sarmiento confirma que se va de México y revela cuáles son sus planes

Las puertas no se cierren para Atala Sarmiento, pues luego de que hace unos meses llegara a su fin la emisión televisiva en la que participaba, ya tiene nuevos planes en marcha. La conductora, quien ha confesado haber vivido situaciones un poco difíciles en el último año, ha sabido salir adelante de la mejor manera y ahora la vida la llevará fuera de México. Con la sinceridad que la caracteriza, la periodista explicó las razones por las que decidió, junto a su esposo David Ródenas, dejar el país y emprender una nueva aventura del otro lado del Atlántico: en España.

VER GALERÍA

Luego de que circularan versiones sobre que dejaría el país de manera permanente, Atala quiso poner fin a estos rumores explicando a detalle los motivos de su decisión. “Mi familia es española y la verdad, no sé por qué, desde niña he sentido un deber moral de ser la generación que le tocaba volver a la raíz; mis abuelos hicieron muchos sacrificios para dejar su patria y nunca volvieron; ellos siempre vivieron agradecidos con esta tierra que les dio todo, pero siempre he tenido la espinita de alguna manera de rendirles tributo”, dijo la conductora en entrevista con El Universal, contando que sus abuelos llegaron al país como refugiados.

VER GALERÍA

Si bien Atala siempre sintió esta necesidad de volver a sus raíces e incluso ya había hablado hace tiempo con su esposo -quien es catalán- sobre vivir algún día en España, fue hasta ahora que David recibió una oferta laboral en dicho país, que decidieron que era el momento de llevar a cabo sus planes. “¡Es una decisión que tomamos en pareja! Además en este momento de mi carrera estoy enfocada a mi plataforma digital y no estoy atada a algo que me impida este cambio de vida”, aseguró la conductora, quien detalló que vivirán en Barcelona, ciudad de la que sus abuelos son originarios.

VER GALERÍA

Si bien ya es un hecho que Atala se irá a España este mes, ello no significa que cortará de tajo los lazos que la unen con su país natal. “Ya tengo un plan con un productor para poder venir cada cierto tiempo, dejar grabados los programa y tener presencia en la pantalla mexicana”, dijo la conductora, quien además reveló que la casa en la que todavía vive se pondrá solo en renta. “Voy a buscar generar contenidos desde Europa que puedan interesar en México, hay muchas series españolas con aceptación del público mexicano; también he pensado seguir colaborando con televisoras desde España y puedo seguir trabajando en empresas mexicanas siempre y cuando venga y grabe programas”, detalló.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La noticia sobre la partida de Atala surgió poco después de que su hermano Rafa Sarmiento y su familia se mudaran a Madrid, ello con el fin de que uno de sus hijos recibiera un tratamiento óptimo para un padecimiento que tiene. En los días en que el periodista y los suyos se instalaron en la capital española la conductora estuvo presente, lo que desencadenó algunos rumores que ahora ella ha desmentido. “Hubo una versión que dijo nos íbamos a vivir porque yo había ido a montarle la casa a mi hermano y ahí se me antojó vivir, ¡es completamente falso!”, aseguró, reiterando que sus planes son totalmente ajenos a la decisión de su hermano.

VER GALERÍA