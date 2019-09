El Papa Francisco tuvo que ser rescatado de un elevador que quedó atorado

De forma estricta, a las 12 del día se reza el Ángelus alrededor del mundo entre los fieles de la fe católica, pero este domingo el Papa Francisco tuvo que llegar tarde a la pronunciación de esta oración en el Vaticano. Aunque todos los domingos, el Pontífice guía este rezo de forma pública en la Plaza de San Pedro, este domingo pasaron varios minutos antes de que apareciera. Pero fuera de lo que se podría pensar, el retraso tuvo una causa de fuerza mayor detrás y es que el Papa quedó atrapado por varios minutos en un elevador que se atascó en la Santa Sede. Según él mismo explicó, el Santo Padre tuvo que se rescatado por un grupo de bomberos, algo que se sabría minutos después cuando el mismo Pontífice se disculpó con los fieles que lo esperaban en la Plaza de San Pedro.

Aunque el Papa llegó solamente siete minutos tarde al rezo dominical en la Plaza, explicó que estuvo varios minutos más dentro de aquel elevador atascado. “¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! Antes que nada, tengo que pedir perdón por el retraso. Me he quedado encerrado en el ascensor durante 25 minutos. Pero después han venido los bomberos”, explicó a la audiencia. Siempre cercano con la gente y haciendo gala de su espontaneidad, el Pontífice no tuvo reparo en explicar a detalle lo que sucedió: “Hubo una caída de voltaje y se detuvo el ascensor, gracias a Dios vinieron los bomberos. ¡Les agradezco mucho! Después de 25 minutos de trabajo, consiguieron hacerlo funcionar. ¡Un aplauso a los bomberos!”.

Siete minutos podrían sonar como pocos cuando de un retraso se trata, pero la ausencia llamaba mucho la atención, pues incluso la transmisión en directo desde el Vaticano mostraba el balcón vacío y una plaza en silencio.

Eso sí, una vez retomada la agenda como de costumbre, con el respectivo Ángelus así como una breve reflexión sobre el evangelio del día, el Papa continuó con los avisos parroquiales, recordando que se trata de la fiesta de San Francisco de Asís -hasta el 4 de octubre-. Además, el Sumo Pontífice aprovechó para recordarle a los fieles que este miércoles emprenderá un viaje a África en el que recorrerá Mozambique, Madagascar y Mauricio. “Les pido que me acompañen con la oración, para que esta visita pastoral pueda dar los frutos esperados”, dijo a los fieles reunidos.

