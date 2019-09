Gigi y Bella Hadid dan el último adiós a su abuela con emotivos mensajes

Han sido unos días de luto para Gigi y Bella Hadid, quienes han tenido que despedirse de su abuela, tras haber luchado en contra del cáncer en los últimos años. A través de sus redes sociales, las hermanas compartieron unos emotivos mensajes con los que le dieron el último adiós a su querida abuelita.

Fue Bella fue la primera en pronunciarse acerca de la lamentable partida de su familiar y a través de unas lindas palabras y unas fotografías recordó las enseñanzas que le dejó a lo largo de su convivencia. “Nuestra hermosa Oma ha sido enterrada en paz. Finalmente, ya no siente dolor”, se lee al inicio de su mensaje.

La modelo continuó destacando las virtudes de Oma y de todo aquello que aprendió de ella. “Mi espíritu animal, mi ídolo, mi gemela. Estoy muy agradecida por la columna vertebral que construyó y por haber dado a luz a mi mejor amiga y mi todo Yolanda Hadid (su madre). Ella me enseñó mucho sobre la fuerza, el humor, la gracia, la actitud, el amor. No puedo pensar en no poder abrazarla nunca más, pero me gusta pensar que ella está volando alto con nuestra Opa, feliz en el cielo. Te sentimos a nuestro alrededor. Descansa en paz Reina VDH”, escribió.

Por su lado, Gigi también compartió un sentido homenaje para su abuela y escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales y explicó el motivo que le arrebató la vida. "Nuestro ángel rey luchó contra el cáncer seis veces en su vida con coraje, fuerza y gracia siendo la mejor madre y abuela. Ella es una guía honorable que llevaremos con nosotros para siempre. Te amamos más que con palabras, nuestra hermosa y maravillosa Oma”.

Además, Gigi hizo otras dos publicaciones relacionadas a la muerte de su abuela. En cada una de ellas compartió fotografías con las que se mostró al lado de su familiar en diferentes etapas de su vida. Algunas amigas de las modelos como Kim Kardashian, Kate Hudson, Jeremy Scott, Naomi Campbell, entre otros mostraron sus respetos por la lamentable pérdida que atraviesa la familia.