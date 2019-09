Más que instalada en Madrid, Jimena Pérez disfruta su nueva ciudad en familia

Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, ya se encuentra más que instalada en Madrid y ha comenzado a darse tiempo para disfrutar su nueva ciudad, a la que se ha mudado con su esposo, Rafael Sarmiento, y sus hijos, para tratar el Trastorno Específico de Lenguaje que padece su pequeño Iñaki.

La conductora, quien tuvo que dejar el programa Ventaneando para darle prioridad a este importante tema familiar, se ha mantenido fuerte y decidida a enfocarse en esta nueva etapa de su vida que la llevó a cambiar de continente. Como siempre, Jimena tiene una actitud positiva y muestra de ello es la forma en que está aprendiendo a disfrutar sus nuevos espacios. Recientemente publicó en sus historias de Instagram algunos momentos de un paseo por Madrid en el que se le ve divertida acompañada de su esposo y de sus pequeños Iker e Iñaki. En los breves clips se aprecia el tour gastronómico que dieron por la ciudad española, para familiarizarse con los nuevos platillos que serán parte de su día a día. La guapa conductora también compartió instantáneas de algunos de los espacios más emblemáticos de su nuevo lugar de residencia.

Sin duda, el amor de su familia es el mejor compañero para Jimena, que como se puede ver en sus historias, disfruta del apoyo y cariño de su esposo, Rafael Sarmiento. Aunque recientemente, la conductora compartió con sus seguidores de Instagram algo que le ha hecho difícil el cambio de ciudad y es la lejanía de su mamá. “Lo más difícil de vivir en otro lugar, es estar lejos de ti. Hoy más que nunca quisiera abrazarte, besarte, agradecerte y desearte el mejor cumpleaños del mundo. ¡Feliz cumple Ma, te mereces solo cosas buenas!”, escribió La Choco para celebrar otro año de vida de su mamá.

“¡Eres la mejor mamá y abuela del mundo! Un ser excepcional que me ha enseñado el significado del amor incondicional, y de estar siempre para los míos. No importa que tan rota, preocupada, cansada esté, hay que verle el lado positivo a las cosas, siempre con una sonrisa y aprender de los retos. Eres mi motivación más grande y mi ejemplo de fortaleza. ¡Te amo hasta el infinito y más allá!”, publicó Jimena a lado de una tierna foto a lado de su mamá. No cabe duda que ese ejemplo ahora es motor de la talentosa mexicana para emprender una nueva aventura a lado de los suyos en una nueva e interesante ciudad.

