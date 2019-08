Claudia Álvarez revela sus planes junto a Billy Rovzar sobre los padrinos de su bebé

No hay emoción más grande en estos momentos para Claudia Álvarez que la que siente por la próxima llegada de su bebé. Desde que anunció su embarazo hace unas semanas junto a su esposo Billy Rovzar, la actriz no ha dejado de revelar detalles sobre esta hermosa etapa que está viviendo, dejando ver lo feliz y ansiosa que está por conocer a su hija. Aunque aún faltan algunos meses para que llegue ese momento, los fans de esta mujer ya quieren saber los planes de la intérprete tras el nacimiento de la bebé.

Hace un par de días Claudia viajó a Los Ángeles junto a Billly para la premier de su película Tod@s caen. A su paso por la alfombra roja, la actriz lució radiante con un vestido verde metalizado que dejó ver su crecido baby bump de poco más de cinco meses. Y fue en este momento que la prensa la abordó para cuestionarle no sólo de la cinta, sino también de su dulce espera. Una de las preguntas que le lanzaron fue respecto a si ya han decidido quiénes serán los padrinos de su nena. “¡Todavía no nace y ya le están buscando padrinos!", dijo con buen humor ante las cámaras del programa De Primera Mano, antes de señalar que lo único que tienen previsto es que sean personas de su círculo más cercano: “Alguien de la familia, definitivo”, dijo muy segura sin precisar si será algún integrante de la suya o de la de su marido.

Pero eso no fue lo único que reveló la actriz respecto a su embarazo, pues confesó además que espera que sea un parto natural. Claudia aseguró que está feliz y se siente muy bien en estos momentos, tanto que su médico le permitió hacer el viaje a Los Ángeles. No obstante, recordó que en las primeras semanas de su dulce espera las cosas fueron distintas. “Me tocó difícil, mucha náusea, mucho vómito, pero ya todo bien”, contó.

Si bien es evidente que está muy emocionada por el próximo nacimiento, la actriz confesó que ha preferido no apresurarse a comprar cosas para su bebé. “He comprado muy poquitas cosas, porque (Billy) me dice que me espere porque en los baby showers nos van a regalar muchísimas cosas, entonces me voy a esperar”, explicó. Y es que no es secreto para nadie que Claudia tiene muchos amigos y amigas que están tan ansiosos como ella por la llegada de la bebé que seguramente le demostrarán su cariño con múltiples regalos.

Luego de casi tres años de matrimonio, Claudia y Billy anunciaron el pasado 16 de julio que se convertirían en padres. Si bien el productor ya tiene dos hijos mayores, en el caso de la actriz ella es primeriza. Tras dar a conocer la buena nueva, la futura mamá ha querido compartir con el público varios detalles de su embarazo, como el sexo del bebé que dieron a conocer dos semanas después. Y apenas hace unos días, la actriz confesó emocionada en sus redes sociales que ya había empezado a sentir las pataditas de su nena, sin duda un momento muy especial que llegó a las 21 semanas de gestación. “Mi bebé va a ser la más simpática, la más hermosa, la más divertida, la más inteligente, la más educada, la más hermosísima de todo el mundo”, señaló además ante la pregunta de sus seguidores de cómo imagina que será su hija.