Así celebró su cumpleaños William Levy en compañía de Elizabeth Gutiérrez

William Levy, uno de los galanes latinos más reconocidos, cumplió 39 años este jueves y obviamente el festejo no podía faltar. El actor celebró esta especial fecha en compañía de sus seres queridos, entre los que destacaron su pareja, Elizabeth Gutiérrez, así como sus adorados hijos Christopher y Kailey. La velada de tornó de lo más divertida, tal como lo demostraron las publicaciones en redes sociales.

Si bien la pareja quiso mantener la privacidad del festejo, fueron sus amigos quienes se encargaron de compartir algunos vistazos de la celebración. Roxana García, conductora de televisión y amiga de Elizabeth, compartió desde el primer momento un par de fotos que dieron cuenta de lo bien que la pasó el cumpleañero. “Happy birthday Mr W”, escribió sobre una de las instantáneas que publicó en sus Instagram Stories, en la que se le ve junto a la actriz, ambas muy guapas y sonrientes. “Nuestros amores”, tituló otra imagen en la que se ve a William muy feliz posando con su amigo Gustavo Walder, pareja de Roxana.

Tal como lo evidenciaron los posts de las amistades de Elizabeth y William, la fiesta se caracterizó por las risas y la diversión. Y uno de los momentos más esperados fue el del tradicional pastel de cumpleaños. Una foto compartida por el actor Germán Marcos, amigo de Levy, captó el instante justo en el que Elizabeth le llevó la tarta a su pareja. Como se acostumbra en muchos lugares, las luces se apagaron antes de que el festejado procediera a apagar las famosas velitas, y si bien esto derivó en que la escena fuera un poco oscura, no impidió que se visualizara al galán cubano muy feliz junto a sus hijos Christopher y Kailey a la hora de recibir esta sorpresa de parte de su mujer.

Sin duda este ha sido un cumpleaños muy especial para William, pues en estos momentos está ultimando los detalles de un proyecto nuevo que no tiene nada que ver con la actuación. Se trata de la apertura de su propio restaurante en Miami, Level 29, lo cual tiene muy ilusionado al cubano. De hecho, en sus últimas Instagtram Stories ha compartido algunas fotos de los platillos que se podrán degustar en su local. No obstante, ello no quiere decir que este galán se despedirá de la pantalla, pues también está por estrenar En brazos de un asesino, la primera película de su productora William Levy Entertainment, en la que él también participa en el reparto.

El amor y cariño de su familia, amigos y fans, así como el éxito en sus proyectos profesionales, son aspectos en la vida de William por los que está muy agradecido, por ello no perdió la oportunidad de enviar un sentido mensaje con motivo de su cumpleaños. “Gracias mi gente por los mensajes de felicitaciones. Hoy hace 39 años que Dios me dio la oportunidad de vivir esta experiencia llamada vida y lo que más le agradezco es que me la dio con el cariño de ustedes incluido”, escribió en su cuenta de Twitter.