¿Será ésta la elegante respuesta de Brigitte Macron al desafortunado comentario de Jair Bolsonaro?

En una época en la que las relaciones diplomáticas se encuentran más ríspidas que nunca, en últimos días un desafortunado comentario en redes sociales de Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, en referencia a Brigitte Macron, ha dado la vuelta al mundo. El enfrentamiento entre el Presidente de Brasil y Emmanuel Macron por sus diferencias en cuanto al cambio climático han ido cada vez más lejos y aquel comentario en el que se hacía referencia a la esposa del mandatario francés ha sido la gota que ha derramado el vaso en esta relación. A pesar de que la esposa de Macron había mantenido silencio al respecto, ahora medios británicos apuntan a que Brigitte ha respondido de cierta manera ante la polémica.

“Los tiempos están cambiando. Hay quienes ya están en el tren del cambio, las mujeres están ahí con ustedes, como ustedes, casi todos ustedes lo han entendido caballeros. (Pero) no todos, algunos todavía están en la terminal y estoy segura de que pronto se subirán al tren”, comenzó Brigitte, “No solo es por mí, es por todas las mujeres. Las cosas están cambiando y todos deben darse cuenta de esto”. El comentario fue hecho por Brigitte en la inauguración del museo en memoria de la Batalla de Agincourt, según ha reportado The Telegraph. Aunque en ningún momento hizo referencia al mandatario brasileño ni a su comentario, se cree que ésta ha sido la sutil respuesta que ha dado a la polémica que la ha rodeado en las últimas semanas.

La disputa se dio después de que Bolsonaro respondiera en Facebook a un meme en el que se apuntaba que su esposa, Michelle, era más atractiva que Brigitte -explicando de forma muy desatinada que ésta era la razón de la molestia de Macron-. El mandatario brasileño escribió: “No humillen al tipo, jajaja”.

Si bien Brigitte había preferido el silencio, Emmanuel Macron tomó la palabra el lunes pasado para repudiar este tipo de comentarios. “Ha hecho comentarios extremadamente groseros sobre mi esposa…¿Qué puedo decir? Es una tristeza. Es una tristeza primero por él y luego por los brasileños. Pienso que las mujeres brasileñas probablemente se avergonzarán de leer eso de su presidente. Pienso que los brasileños, que son gente maravillosa, probablemente se van a avergonzar de ver su conducta…Y mientras yo siento amistad y respeto hacia las personas brasileñas, espero que muy pronto tengan un presidente que se comporte de forma correcta”, dijo durante una conferencia de prensa durante la cumbre del G7 en Biarritz.

Los desacuerdos entre Macron y Bolsonaro se han acentuado ante la terrible crisis que se vive en Brasil con el incendio de una importante parte del Amazonas.

