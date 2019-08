¡Encantadores! Marcus Ornellas y su pequeño Diego bailan y presumen sus músculos

El carisma y encanto de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se ve reflejado cada día más en su hijo Diego. El niño de poco más de tres años de edad es toda una celebridad en las redes sociales, donde incluso tiene su propia cuenta. Ahora, este pequeño ha protagonizado algunas divertidas escenas junto a su guapo papá, para quien es su total adoración. De visita en Puerto Vallarta, tierra natal de la actriz, el actor brasileño se mostró muy emocionado e improvisó algunos pasos de baile en pleno estacionamiento, mientras llevaba cargando en hombros a su hijo. Por más que el también modelo y su pareja lo animaron a sumarse al irmpvisado baile el niño parecía no estar del todo convencido. "Echando el 'bailongo... yo poniéndole toda la carne al asador y Diego ni se inmuta", escribió Marcus al compartir el simpático video en su Instagram. Pero la seriedad de este nene no duró mucho tiempo, pues más tarde se dejó ver no sólo sonriente, sino hasta presumiendo sus músculos junto a su papá, un adorable momento que Ariadne publicó en sus Stories. Haz click en el video para ver todos estos encantadores instantes de la familia Ornellas Díaz.

