Yadhira Carrillo tras las últimas noticias sobre su esposo, Juan Collado: 'Va a seguir la investigación...'

Una vez más Yadhira Carrillo se ha sincerado sobre el difícil momento al que se enfrenta, a más de un mes de la detención de su esposo, Juan Collado. Ahora, ella se refirió a las últimas noticias en torno al caso, luego de que se diera a conocer que un tribunal federal ratificó el auto de vinculación a proceso en contra del abogado, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 10 de julio, fecha en que fue emitida, tras celebrar una audiencia de varias horas. A tenor de todos estos acontecimientos, la actriz se ha sincerado para revelar cómo es que asumen esta situación y de las palabras que ha compartido con Juan a lo largo de estas horas.

Con firmeza, Yadhira respondió a los cuestionamientos de la prensa, reiterando que permanecerá junto a su marido hasta el último instante. “Va a seguir la investigación, sigue el proceso y aquí estaremos hasta que termine el proceso…”, dijo durante la entrevista, retomada por el programa matutino Despierta América. En ese espacio, ella también reveló detalles de cómo se encuentra Juan ahora, siempre optimista sobre lo que esté por venir. “Tranquilo… todos estamos ilusionados con el momento en el que él salga, pero creo que es importante también que en el momento en el que él salga, salga perfectamente tranquilo, y que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer…”, dijo.

Ante este panorama, Yadhira ha demostrado que no baja la guardia, pues además de hacer una profunda reflexión de todos los sucesos vividos a lo largo de estas semanas, no ha dudado en compartirlos con su esposo, esto con la finalidad de brindarle consuelo. “Finalmente Juan, -y se lo dije hoy-, justamente que nos acaban de notificar la noticia, le decía, ‘por un lado me da mucho gusto saber que si hay algo que tengan que investigar todavía, que lo hagan de una vez ahora que estás aquí, es mucho mejor, cien por ciento’…”, dijo contundente a las afueras del Reclusorio Norte, sitio en el que el abogado permanece detenido.

La estrella de telenovelas fue puntual en su postura, dando muestra de que asume con madurez cada una de las circunstancias que se han presentado en el transcurso de estos días, en los que además se ha mostrado accesible con la prensa. “No me importa, el tiempo que tenga que ser, pero que se investigue cualquier cosa, porque ahora resulta que cualquier persona que tenga dinero porque trabaja puede ser entonces alguien a quien tengan que investigar, y si en esta ocasión fue mi esposo, pues ni modo, fue mi esposo y que lo chequen, que lo investiguen de pies a cabeza…”, puntualizó.

Finalmente, Yadhira expresó cómo se siente en estos instantes, un periodo que para ella ha sido de constantes pruebas, la cuales está dispuesta a asumir siempre con una actitud positiva. Por supuesto, ha compartido con Juan esta manera de pensar, en espera de que el caso llegue a una pronta resolución. “Emocionalmente hoy estoy todavía mejor que el primer día que Juan estuvo aquí. Sí, y me decía Juan, ‘¿por qué? ¡Te veo tan bien!’ Le dije, ‘estoy muy bien corazón, porque es una prueba que Dios manda y las pruebas hay que saberlas pasar, y más cuando eres una persona que no debe nada, preocúpate cuando debes algo, eso sí…”, dijo.

