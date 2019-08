¡Amantes de la adrenalina! Rafa Márquez y Jaydy Michel en su debut como pilotos

Rafa Márquez es conocido por su talento en el futbol, mientras que su esposa Jaydy Michel lo es por su carrera como modelo. No obstante, esta pareja acaba de demostar que comparte una afición por la velocidad, algo que muchos nunca lo hubieran imaginado. De visita por Cataluña, estos mexicanos tuvieron un amigable encuentro con Sete Gibernau, un ex piloto de motos español, quien los guió en una aventura llena de adrenalina. Y es que tanto el ex jugador como su esposa se animaron a entrar a la pista para una emocionante carrera de go karts. "Muchas gracias Sete Gibernau por dejarnos vivir esta gran experiencia en familia", escribió Jaydy al compartir en su Instagram algunas fotos y videos de los divertidos momentos que vivió junto a su marido, y antes de reflexionar sobre las enseñanzas del ídolo del motociclismo. "Nunca olvidaré lo que dijiste: 'No dejes de mirar el objetivo, siempre mirando hacia donde quieres ir', así pude seguir la carrera sin mirar las piedras en el camino, sólo fijando mi vista hacia donde quiero ir... ahora entiendo cuánto de la vida hay en una carrer", agregó la también conductora en su publicación. Haz click en el video para ver a Jaydy y Rafa en su faceta como pilotos.

Loading the player...