Así como a Ariadne, a Marcus Ornellas le dan risa los rumores sobre 'Rubí', ¿qué dijo?

Luego de los rumores en torno a la participación de Marcus Ornellas en la nueva versión de la telenovela ‘Rubi’ el actor aseguró que “en definitiva es un chiste”. Al hablar de Camila Sodi, la protagonista del melodrama, el brasileño aseguró: “Es una gran compañera, gran amiga, hay mucho respeto de ambas partes, no hay nada malo, no hay nada del otro mundo y creo que se agarraron de un comentario que hizo en una foto, nos llevamos muy bien sí y existe mucho respeto y eso es lo más importante", narró en una breve entrevista para el programa Hoy.

El guapo actor, quien dará vida a un nuevo personaje dentro de la más reciente versión del clásico de la televisión mexicana, dijo que tiene “la consciencia tranquila” de que nada de lo que se rumora sucedió y por ahora se encuentra enfocado en su papel que tiene tintes de villano dentro de la telenovela estelarizada por Camila Sodi, José Ron y Rodrigo Guirao.

La primera en reaccionar a los rumores sobre la participación del actor en la novela fue su esposa, Ariadne Díaz, quien tomó las versiones con buen humor y ante los medios cuestionó a Ornellas con un tono por demás divertido: “Mi amor, ¿me estás poniendo el cuerno?, dime la verdad”, preguntó divertida la actriz, quien con su trayectoria está más que acostumbrada a este tipo de versiones, principalmente en torno a las fechas de estreno.

“Es parte de que somos artistas y sino dicen eso, dicen otra cosa… que, si me retiro, ya me he retirado 20 veces y me han bajado a Marcus 30 veces y yo le he puesto el cuerno 80, o sea, es parte dé, pero es simpático, llega uno a la casa con cosas qué platicar”, contó la tapatía quien recientemente celebró su cumpleaños número 33 a lado de su esposo y de su pequeño Dieguito; la guapa actriz dejó claro lo unida que está su familia con una tierna imagen rodeada por los hombres de su vida.

