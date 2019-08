El emotivo altar que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman montaron en honor a su bebé, Dante

Con el paso de los días, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman han podido refugiarse en el cariño y apoyo brindado por sus seres queridos. Y claro, en sus corazones sigue tan presente la memoria de su pequeño Dante, que han decidido honrarlo de una manera entrañable: colocando un emotivo altar en casa, haciendo de este espacio el más especial, también dedicado a la fe, como se puede observar en el más reciente álbum de fotos que el actor compartió a través de sus redes sociales. Lo cierto es que desde la lamentable partida del bebé, tanto sus fanáticos como los amigos cercanos a la familia han enviado un sinfín de lindos mensajes a la pareja, y esta vez no fue la excepción.

VER GALERÍA

Conmovido, Ferdinando reveló las instantáneas de este rincón del hogar familiar, en el que permanece una pequeña urna color blanco, así como varias imágenes religiosas, entre ellas la de la Virgen de Guadalupe, de la que tanto él como Brenda son fieles devotos. El altar también se encuentra iluminado con una veladora y ha sido decorado con flores. “Altar… #encasa, #hogar, #juntitosmejor #paz…”, escribió el actor al pie de las fotos, en las que además hizo mención a la cuenta de Instagram de Brenda y a la que ambos dedicaron para documentar la llegada de sus bebés en meses pasados.

Pero otro de los detalles más significativos de este altar fue la gran fotografía que corona el mismo, una de Dante y Tadeo a poco tiempo de haber nacido y en la que ambos permanecen tomando una siesta. En una segunda foto aparecen los orgullosos papás dando muestra de la unión que prevalece en sus vidas en este instante, en el que ambos han enfrentado con valentía y entereza los cambios que han surgido. Por supuesto, Brenda no dudó en posar sonriente, para honrar así la memoria de su bebé, que perdió la batalla contra la meningitis a principios de agosto.

VER GALERÍA

Tan pronto Ferdinando dio a conocer estas imágenes, Brenda no dudó en replicarlas en sus redes sociales, un acontecimiento que avivó las reacciones por parte de sus seguidores, que han dado miles de “me gusta” a la publicación, así como un sinfín de comentarios con buenos deseos. Además, fueron varios los famosos que dieron “like” a las fotos, entre ellos Inés Gómez Mont, Andrea Legarreta, Claudia Álvarez, William Levy, Horacio Pancheri, Galilea Montijo, entre otros.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

A lo largo de estos días, Ferdinando y Brenda han compartido varios mensajes dedicados al pequeño Dante, como recientemente lo hizo modelo, quien habló de las razones por las cuales no ha dudado en regalar una sonrisa en medio de la difícil circunstancia por la que han atravesado. “Yo sonrío porque mi bebé está sonriendo en el cielo, él está feliz, no le duele nada. Por primera vez no le duele. Sufrió mucho y le doy gracias a Dios que ya mi bebé bello esté en paz”, escribió en sus redes sociales en días pasados.