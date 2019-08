Después de mucho no verlos, Anahí y su pequeño Manuel sorprenden con un tierno video

Si bien la faceta como cantante y actriz ha sido muy importante en la vida de Anahí, su papel como madre la ha hecho la mujer más feliz y plena. Esta guapa mexicana, que por el momento se ha mantenido lejos de los escenarios, tiene bien presente su amor por la música, y más cuando su mismo hijo se encarga de recordárselo. Y es que ahora, después de mucho de no dejarse ver, la ex integrante de RBD ha compartido en sus redes sociales un tierno video en el que su pequeño Manuel hace una espontánea interpretación. "Qué talento", escribió la celeb mexicana al publicar el clip en sus Instagram Stories, en el que se ve al nene tarareando dulce y apasionadamente. Si bien esta escena ha hecho suspirar a los fans de la intérprete, ésta no es la primera vez que su niño 'presume' sus notas vocales. Hace unos meses, Manu se animó a cantar un breve fragmento de Rebelde, uno de los temas más exitosos en la carrera de Anahí como intérprete. Haz click en el video para revivir todos esos encantadores momentos del pequeño Manuel.