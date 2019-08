Tania Ruiz despeja las dudas y responde así a los rumores de boda con Peña Nieto

Son meses de lo más plenos para Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto, quienes disfrutan día a día de su relación amorosa. Y si bien prefieren llevar de manera discreta este instante de sus vidas, no han escapado de aquellos rumores en los que se dan por hecho circunstancias de su situación sentimental, como el más reciente, en el que se aseguró que la pareja estaba a punto de llegar al altar. Contundente, la modelo puso punto final a estas versiones, revelando si es verdad o no que están listos para casarse como se ha dicho, algo que causó revuelo desde el primer momento entre quienes han sido testigos del cariño que une a los enamorados.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Tania despejó las dudas, cuando se le preguntó acerca de la supuesta boda con el expresidente de México. “No, eso es mentira. Eso es mentira y ya, yo no sé con qué motivo lo hagan…”, dijo durante la charla, retomada por el programa televisivo Despierta América. En ese mismo espacio, aseguró que toma este tipo de noticias con humor, e incluso dio prueba de ello a través de sus redes sociales. “Les digo, yo la vez pasada puse ‘yo hasta ya me río’, porque ahora sí que yo me entero de cosas… la verdad, si se meten ahorita a mi Instagram me van a ver con la noticia del casamiento, así ‘órale, ni sabía yo, ¿dónde están los vestidos?”, dijo entre risas.

Pero lo que sí es verdad es la gran emoción que invade su corazón al compartir este momento junto a Enrique Peña, a quien además ha dedicado cariñosos mensajes en redes sociales. Por esta razón, expresó abiertamente cómo vive esta experiencia que ella misma considera de lo más significativa. “Estoy muy feliz, estoy llevando un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho, y está muy bonita la etapa del noviazgo, del enamoramiento y así estoy, en esa etapa…”. Y para que no exista ninguna duda, reiteró su postura a lo antes cuestionado. “Nada de matrimonio, nada de nada, por el momento…”, agregó.

Y claro, en medio del revuelo que causó su presencia ante los medios de comunicación, hizo una pausa en otro momento para responder más preguntas, entre ellas si está entre sus planes casarse y si esto le provoca alguna ilusión. “Vamos día a día, pero yo creo que, a lo mejor, la ilusión de cualquier mujer es vestirse de blanco…”, dijo de lo más tranquila, sin ahondar en más detalles en relación con este tema.

Finalmente, Tania hizo una mención especial sobre Peña Nieto, al revelar que a lo largo de este tiempo él le ha brindado todo su apoyo, siempre cómplices el uno del otro, cada quien en su ámbito. “Siempre, él siempre me apoya en todo lo que yo quiera, en lo que yo decida, es muy lindo conmigo…”, contó. Entre otras cosas, la también empresaria dio su opinión sobre los hijos del exmandatario. “Son muy lindos, muy lindos todos…”, sin revelar más información que esta breve frase que acompañó de una gran sonrisa.

