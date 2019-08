Chantal a su madre, Jacqueline Andere, en su cumpleaños: ‘Celebro tu vida’

Si hay algo que caracteriza a Chantal y Jacqueline Andere, además del talento, es su unión como familia. Por eso ahora que la primera actriz está cumpliendo 81 años, su hija no podía perder la oporunidad de dedicarle una emotiva felicitación, en la que no ha escatimado en palabras para agradecerle todo lo que le ha dado y enseñado a lo largo de su vida, no sólo en el terreno de lo actoral, sino también como madre y mujer.

Desde temprano, Chantal tomó su cuenta de Instagram para dedicarle a su madre un profundo mensaje lleno de amor y gratitud. “Hoy celebro tu vida mamá. Hoy doy gracias a la vida y a Dios por poder celebrar un cumpleaños más junto a ti, mi gran y primer amor”, escribió la también actriz al compartir una foto de su madre, de quien ha seguido los pasos en el mundo de la actuación. “Cómo agradecerte lo feliz que me has hecho y lo feliz que es mi vida gracias a ti”, agregó en su sincera publicación, misma que le valió miles de likes.

“Mi mamá, mi maestra, mi ejemplo, mi amiga, la abuela amorosa, y la persona más buena y generosa que conozco”, continuó Chantal deshaciéndose en halagos hacia su mamá, dejando claro el gran amor y admiración que le profesa. “Gracias por todo mamá, que sigas tan bonita, activa, divertida, necia jajaja, y que sigas celebrando muchos años más. Te adoro con toda mi vida mamá”, finalizó la actriz de 47 años dando una pequeña muestra de su buen sentido del humor y de la confianza que existe entre ella y su mamá, con quien incluso ha compartido escenario en obras como Pasiones peligrosas.

Y es que no sólo en lo profesional, sino también en lo personal, Jacqueline ha sido el mayor apoyo de Chantal. Prueba de lo anterior es la actitud que como toda madre, ha tomado para defender a su hija de los rumores y especulaciones. La primera actriz no ha dudado en hablar con la prensa para dejar en claro que es el mayor respaldo para su hija y su familia, con quienes mantiene una excelente relación.

El pasado mes de marzo Jacqueline confirmó que, tras varios años, había terminado su convenio de exclusividad con Televisa. Pero lejos de manifestarse molesta con esta situación, la primera actriz se dijo sumamente agradecida por el tiempo que trabajó en la empresa y la carrera que forjó ahí. "Nunca con rencores ni nada de eso. Ellos me dieron mi carrera”, aseguró la actriz, antes de reiterar su gratitud a la familia Azcárraga, dueña de la televisora.

