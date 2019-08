Los papás de Cameron Boyce revelan cómo fue la convivencia con el actor una noche antes de su partida

Con mucho cariño, la familia de Cameron Boyce atesora el recuerdo del actor, quien falleció a principios de julio a la edad de 20 años. Ahora, por primera vez, desde que se diera a conocer la noticia, sus padres han roto el silencio para dar detalles de la convivencia que mantuvieron con el intérprete una noche antes de su partida, sin imaginar el drástico giro que daría su vida de un momento a otro. Fue así como Victor y Libby Boyce abrieron su corazón sobre este capítulo tan doloroso, que también tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, quienes no han dejado de enviar muestras de apoyo y cariño a los allegados de la exestrella Disney.

Enteramente conmovidos, los papás de Cameron narraron cómo fue su última convivencia con el joven, que siempre se caracterizó por su buena actitud y su apego por apoyar las buenas causas. “La noche que falleció salimos a cenar con él horas antes. Era una noche familiar, completamente normal y hermosa para cenar…”, dijo el papá del protagonista de Descendants durante una charla con el programa televisivo Good Morning America. En ese espacio, también confesó que le hicieron llegar algunos mensajes de textos, sin que nada indicara que algo extraordinario estaba sucediendo.

“No había indicios de que algo estuviera mal. Quiero decir, no había manera de saber que solo en horas mi hijo estaría muerto. Fue asombrosamente horrible. Y estuvimos enviando mensajes de texto esa noche. Estuvimos texteando sobre los Lakers. Estuvimos texteando de ida y vuelta hasta las 12:30 y, en algún lugar entre el último mensaje que me mandó en la mañana, él se había ido. No es un cliché decir que nunca se sabe…”, explicó contundente a lo largo de la charla. “Lo sabes cuando se trata de otra persona, lo sabes, siempre te sientes mal, pero cuando realmente te golpea a ti, Dios, simplemente no puedes entenderlo…”, agregó.

Entre lo más significativo, sus padres también conservan las últimas fotografías que tomaron al actor con el celular durante la cena, en la que se le observa sonriente y feliz por este encuentro con los suyos. Durante esta entrevista, su madre también habló de la complejidad en el estado de salud de su hijo, que murió una convulsión provocada por la epilepsia. “Cameron tuvo su primera convulsión a los 16 años y medio, y hasta que tuvo la segunda, no se consideró que tuviera epilepsia, y eso fue cuando tenía 17 y 18…”, contó.

La madre del actor dio detalles con exactitud de este incidente de salud, el cual la ha hecho reflexionar sobre todo lo que implicó este desafortunado episodio. “Y obviamente, si hubiera pensado que él podría morir por una convulsión, nunca lo hubiera dejado fuera de mi vista…”, dijo su madre. Cameron Boyce debutó en el cine en 2008 con la cinta Mirrors, y posteriormente sumó éxitos a su carrera como su participación en la serie de Disney, Jessie. Entre otras cosas, participó en Eagle Eye, Grown Ups y Grown Ups 2 y las películas de Descendants.