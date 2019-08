Gia, la hija de Pato y Odalys, deleita a sus hermanitos Santino y Rocco con sus 'dotes' musicales

Lo que Gia tiene de pequeña lo tiene también de encantadora. Con sus travesuras, la hija de Pato Borghetti y Odalys Ramírez se ha ganado ya el corazón de los seguidores de sus papás, quienes no pueden negar el carisma que tiene esta pequeña. En esta ocasión la niña de tres años protagonizó un momento muy divertido, mismo que su mamá no dudó en compartir. Convencida de sus habilidades en la música, esta nena improvisó un concierto en la sala de su casa, con sus hermano Santino y Rocco como público. "Qué buena idea regalarle a Gia una flauta", señaló la conductora en un video, aparentemente en sentido figurado, pues lo acompañó de la palabra 'NOT'. Pero eso no fue impedimento para que la primogénita de la conductora insistiera con el instrumento, señalando además muy simpática: "¡Qué puedo decir, tengo talento!". Odalys no pudo contener la risa ante este comentario y no le ha quedado más que apoyar a Gia en sus entusiastas intentos por convertirse en flautista. Haz click en el video y no te pierdas la graciosa escena de esta adorable niña.

