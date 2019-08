Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares celebran cuatro años de amor

El tiempo se pasa volando cuando se tiene a la persona amada y este es justamente el caso de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares. La modelo mexicana y el empresario están celebrando los primeros cuatro años desde que inició su historia de amor, tiempo en el que su relación se ha fortalecido aún más. Ante tan especial ocasión, los mensajes románticos no podían faltar, y los jóvenes esposos tomaron sus redes sociales para gritar a los cuatro vientos que siguen tan enamorados como el primer día.

Juan Carlos, quien se ha convertido en el cómplice inseparable para la ex Miss Universo, hizo uso de su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a la mujer de su vida. “Hoy hace 4 años empezaba esta historia… te amo”, escribió el empresario de 37 años al compartir una instantánea en la que se le ve junto a Ximena, y con el mar como escenario. “Gracias por tanto”, agregó Valladares en su publicación, misma en la que etiquetó a su esposa.

Estas sentidas palabras no pasaron desapercibidas ante los ojos de Ximena, pues no tardó mucho en comentar el post de su marido. “Te amor mi amor”, escribió ella. Mientras tanto, en su propia cuenta de Instagram, la modelo mexicana compartió un fragmento de una romántica canción junto a un video de sí misma, en el cual, si bien no mencionó a su esposo, la letra permitió adivinar que era dedicada a él. “Quiero que sepas que te amo eternamente. Y que cuando dije sí, lo dije para siempre”, se alcanza a leer en las Stories de la ex Miss Universo. Se trata de unos versos del tema Ocean, de la cantante colombiana Karol G.

Ximena conoció a Juan Carlos después de que unos amigos en común los presentaron. En aquel entonces ambos estaban solteros y el flechazo se dio de inmediato. Iniciaron su noviazgo en 2015 y un año más tarde el empresario potosino le dio el anillo de compromiso a su amada. La pareja contrajo matrimonio en abril de 2017, en una espectacular boda realizada en la Ciudad de México, en la que ¡HOLA! estuvo presente.

Han pasado ya más de dos años desde aquel memorable momento, y el amor de esta pareja está intacto. Ximena y Juan Carlos, quienes comparten el gusto por los viajes, celebraron hace unos meses su segundo aniversario de bodas, y lo hicieron con una romántica escapada a las Bahamas. “Amo compartir mi vida contigo esposo... Gracias por tantas risas y momentos especiales que no cambio por nada Dos años de retos y de seguir caminando juntos…”, escribió la ex Miss Universo en su Instagram al compartir una foto del día en el que dio el sí frente al altar. “Gracias por ser esa esposa, amiga y compañera que solo vino a sumar cosas buenas y felicidad en mi vida Sigamos superando juntos lo que la vida nos ponga por delante como hemos hecho hasta ahora. Te amo demasiado”, escribió Valladares por su cuenta, compartiendo otra foto del día de sus nupcias.

