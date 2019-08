Miley Cyrus y Liam Hemsworth anuncian que se han separado a menos de un año de su boda

Tan sorpresiva como llegó su boda, así se ha dado la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. A pesar de que parecía que todo iba viento en popa, tras algunos rumores que surgieron en los últimos días, un representante de la cantante y actriz ha confirmado la noticia. Mientras esto sucede, a cada uno de ellos se le ha visto disfrutando su verano por separado. Miley se encuentra disfrutando de un viaje de chicas en Italia, al tiempo que Liam ha sido visto en su natal Australia rodeado de sus hermanos.

VER GALERÍA

“Liam y Miley han acordado separarse en este momento. Siempre en evolución y cambiando como pareja e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras los dos se enfocan en ellos mismos y en sus carreras. Seguirán siendo dedicados padres de todos los animales que comparten mientras amorosamente toman este tiempo separados. Por favor, respeten su proceso y privacidad”, anunció a través de un comunicado a People un representante de Miley.

Los rumores comenzaron cuando la cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram el sábado en la que no llevaba su anillo de matrimonio. La fotografía fue tomada mientras Miley está de vacaciones en Italia con la expareja de Brody Jenner -hermano de Kendall y Kylie-, Kaitlynn Carter. Hay que recordar que Kaitlynn y Brody también anunciaron su separación hace algunos días y aunque llevaron a cabo lo que parecía un matrimonio, han dejado saber que solo fue una ceremonia sin valor legal por lo que su ruptura se ha dado de forma sencilla. Curiosamente, la pareja realizó esta unión hace un año, más o menos el mismo tiempo que Miley y Liam llevaban como marido y mujer.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con fotos inéditas de su boda con Liam Hemsworth, Miley Cyrus celebra San Valentín

El papá de Miley Cyrus comparte más fotografías de la boda con Liam Hemsworth

La boda de Miley y Liam se dio a finales del año pasado, después de que su casa se perdiera completamente en los incendios de California, la pareja de actores decidió dar el siguiente paso en su relación. En una privada ceremonia en la que estuvieron sus dos familias, la pareja tomó por sorpresa a todos al compartir en redes sociales del enlace.

La pareja comenzó su relación en el 2009 cuando se conocieron en el set de la cinta The Last Song y se comprometieron en el 2012 para acabar su romance de forma oficial. Pasaron cuatro años para que se diera una reconciliación y dos años más para que contrajeran matrimonio. Sobre su papel como esposa, apenas hace unas semanas, Miley decía en el número de agosto de Elle: “Pienso que es muy confuso para la gente el que esté casada. Pero mi relación es única…No sé si alguna vez voy a permitir a la gente públicamente (saber más) porque es tan complejo, moderno y nuevo que no creo que la gente esté en el punto para entender”.

VER GALERÍA