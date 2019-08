Eugenio Derbez tiene su propia Dora...¡Aitana!

Aitana Derbez derrochó ternura en las redes sociales con el dulce gesto que tuvo para con su papá, el actor Eugenio Derbez, ante el estreno de la película Dora y la ciudad perdida, en Estados Unidos. La hija del también comediante y de Alessandra Rosaldo apareció en Instagram vestida como la pequeña exploradora que protagoniza la cinta, para desearle éxito a su papá, quien tiene un papel protagónico dentro del filme.

La tierna imagen de la pequeña Aitana abrazando a su papá fue compartida por Rosaldo en su cuenta de Instagram. En ella se puede ver a Derbez dándole un cálido abrazo a su hija menor, quien usa una blusa rosa, pantalones cortos color naranja y lleva una pequeña mochila morada, al puro estilo de la intrépida aventurera que protagoniza la cinta.

La también actriz escribió “El abrazo de buena suerte de Aitana”, para acompañar la imagen y aprovechó la oportunidad para dejar un amoroso mensaje a su esposo. “Te deseamos todo el éxito del mundo mi amor @ederbez, te lo mereces. Estamos MUY orgullosas de ti, ¡eres nuestro héroe!”, escribió Alessandra Rosaldo, quien concluyó su publicación con un “TE AMAMOS”.

La guapa cantante agregó un par de imágenes en sus historias, en las que se ve muy divertidos a Derbez y a la pequeña Aitana jugando con unos binoculares iguales a los de la famosa exploradora, en otra de las imágenes se les aprecia descubriendo las sorpresas que guarda la simpática Dora en su pequeña mochila, ambos usan sombreros de exploradores y se muestran listos para la aventura. Pero ésta no es la primera ocasión que la hija de los actores se transforma en exploradora, recientemente robó cámara durante la alfombra roja del estreno de la película en Hollywood, aunque en esa ocasión la más pequeña de los Derbez no lució caracterizada como Dora, la exploradora, sí acudió portando sus binoculares a través de los cuales no perdió detalle de la premier.

En las última semanas Eugenio Derbez ha estado muy activo promocionando la cinta en la que actúa al lado de Isabel Moner, la protagonista, Eva Longoria y Danny Trejo. Un elemento infaltable para el actor es la compañía de su guapa esposa y de su pequeñita Aitana, que parece ser quien más disfruta el papel de su papá y que al parecer se ha convertido para el comediante en el un trébol de cuatro pétalos.

