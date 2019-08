Emilio Azcárraga supervisa de cerca las grabaciones de ‘La Usurpadora’

Ya falta menos de un mes para el regreso a la pantalla de La Usurpadora, uno de los melodramas más exitosos que ha tenido la televisión mexicana. Esta nueva versión, protagonizada por Sandra Echeverría, es uno de los proyectos más importantes a los que le ha apostado Televisa recientemente. Por ello que ahora que las grabaciones están llegando a su final, el mismo Emilio Azcárraga Jean, el Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, ha visitado los sets para conocer de cerca lo que se está haciendo en la telenovela.

VER GALERÍA

En su visita, el empresario supervisó de cerca las grabaciones y felicitó a todos quienes han tomado parte en este remake. “Hoy tenemos esta oportunidad de contar estas historias clásicas de una manera nueva, es una apuesta importante porque al haber sido los creadores de la telenovela, vemos una oportunidad de contarla de una manera diferente”, dijo Azcárraga en entrevista con Las Estrellas.

VER GALERÍA

Emilio estuvo presente en algunas locaciones ubicadas en el norte de la Ciudad de México donde, acompañado por parte del elenco y el staff, presenció algunas escenas de La Usurpadora. “Respeto el trabajo de todas estas personas que están aquí porque la televisión es algo injusta porque uno prende, apaga o cambia de canal muy fácil y no se ven todas las horas de trabajo que hay desde la escritura del primer capítulo hasta desarrollar una de las últimas escenas como ésta”, comentó a dicho medio, antes de reiterar su reconocimiento a quienes forma parte de este proyecto. “La verdad es que el tiempo, el talento y las horas de trabajo y el perfeccionismo que tienen todo el grupo que trabaja en Televisa y en este caso en particular, La Usurpadora, es algo que siempre he respetado mucho”, aseguró.

VER GALERÍA

Azcárraga se retrató con la productora de esta telenovela, así como con Sandra, Andrés Palacios y Arap Bethke, quienes protagonizan esta nueva versión del exitoso melodrama. “Qué maravilla conocer a Emilio y ver que es la persona más humilde y con tanta calidad humana. Qué felicidad tener jefes así”, escribió Echeverría al compartir en sus Instagram Stories una foto de su encuentro con el empresario. “Es un tipazo, es una persona que nació en esto, conoció al dedillo, es amable, afable, es educado, se toma fotos con todos y es un rockstar. Es a todo dar”, aseguró por su parte Carmen Armendáriz.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El remake de la exitosa telenovela de transmitida originalmente en 1998, se estrenará el próximo 2 de septiembre por el canal Las Estrellas. La Usurpadora, que fue protagonizada en aquel entonces por Gabriela Spanic, logró cautivar al público de tal forma que ahora la televisora quiso incluirla en su proyecto Fábrica de Sueños, el cual prevé relanzar sus títulos más exitosos refrescándolos y adaptándolos al contexto actual. “Tenemos muchas grandes historias que se han producido a lo largo de todos estos años en Televisa y obviamente estamos buscando las historias para hacer en los años subsecuentes, ahorita estamos terminando Cuna de Lobos y La Usurpadora, arrancó Rubí hace relativamente poco y estamos trabajando otras tres o cuatro más para el año que entra”, adelantó Azcárraga.

VER GALERÍA