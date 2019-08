En ¡HOLA!, Irina Baeva y Gabriel Soto, complicidad y confidencias en su verano más especial

Después de unas semanas a la distancia por sus agitadas agendas, Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran disfrutando al máximo de un verano por demás romántico. Con cuerpos de 10, la pareja ha protagonizado unas escenas inolvidables bajo el sol de Cancún y es que el romance que confirmaron en nuestras páginas en febrero pasado, se encuentra pasando por un gran momento. No te pierdas esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, Irina y Gabriel protagonizan un apasionado reencuentro en Cancún en su primer verano de amor.

“Estamos en un momento muy bonito y haciendo muchos planes”, contó Irina a ¡HOLA! antes de emprender su escapada cuando también confesaba, “Nos extrañamos mucho cuando no podemos estar juntos, pero lo más importante es el amor”. Después de este viaje en pareja, Irina se dispone a partir hacia su natal Rusia en solitario. Encuentra todas las imágenes de este paseo de los enamorados en esta edición.

También esta semana, descubrimos las novedades del verano de la Familia Real Española en Mallorca. Diego Boneta y Mayte Rodríguez, «all you need is love»... y mascotas. Celina del Villar y María Ibarra, confidencias entre madre e hija. Lara Trump, la nuera del Presidente de Estados Unidos, nos recibe y posa, sofisticada, en la mansión familiar de «Mar-a-Lago», días antes del nacimiento de su segundo hijo. Y la emotiva despedida de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman a su hijo, Dante.

Además, Novak Djokovic, el romántico descanso del «guerrero». Todo sobre el comienzo del proceso judicial del divorcio de la Princesa Haya. Heidi Klum, la novia «top». Y Victoria y Cristina Iglesias conquistan Ibiza con su divertida pandilla.