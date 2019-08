Gia, la hija de Pato Borghetti y Odalys Ramírez, convertida en la más tierna princesa

Si Patricio Borghetti y Odalys Ramírez son unas celebridades en la televisión, sus hijos lo son en las redes sociales. Gia, su primogénita, recientemente robó suspiros entre los seguidores de la pareja, pues demostró que es la más tierna fan de Disney. La niña primero deleitó a su famosa mamá con un concierto en la comodidad de su sala. "Mi show privado, la amo", escribió la conductora al compartir un video en el que su niña sacó a relucir sus dotes de cantante al interpretar Un mundo ideal, el famoso tema de la película Aladdín. Por su parte, el presentador de Venga la Alegría también pudo disfrutar de la actuación de su nena, pero en esta ocasión inspirado en la cinta Frozen. Incluso, Pato prefirió dejar de lado su partido de videojuego para poner atención al improvisado montaje que hizo Gia, con los atuendos de Anna y Elsa incluidos. "Cuando estoy grabando a mi hija y me doy cuenta que no le pausa a mi juego y Boca me gace un gol", confesó el conductor. Pero bien valió la pena, pues pudo inmortalizar un bello momento en sus Instagram Stories y compartirlo con sus seguidores. Haz click en el video para ver a la pequeña convertida en la más tierna princesa.

Loading the player...