La enérgica respuesta de Geraldine Bazán a quienes la cuestionan

Como actriz, Geraldine Bazán se ha destacado por ser talentosa y entregada en cada proyecto que participa, es por eso que el trabajo nunca le ha faltado, lo cual a ella la tiene muy feliz y realizada. Pero ahora, está guapa mujer ha querido olvidarse por un rato de lo laboral por un rato para tomarse un merecido descanso. Sin embargo, esta guapa intérprete no ha estado exenta de críticas por el simple hecho de disfrutar de sus vacaciones. Pero lejos de caer en provocaciones y comentarios malintencionados, ha sabido responder de manera enérgica pero con suma elegancia.

Luego de su escapada a Europa que incluyó paradas en Grecia, Italia y Francia, Geraldine regresó a su casa en la Ciudad de México, pero sólo para rehacer sus maletas. La actriz se embarcó en un nuevo viaje, pero esta vez acompañada de sus inseparables mosqueteras, sus hijas Elissa y Miranda. Madre e hijas se trasladaron a Punta Mita, Nayarit, donde disfrutaron como nunca del verano en sus hermosas playas. Acostumbrada siempre a compartir los momentos más felices de su vida con sus seguidores en redes sociales, Bazán publicó unas bellas postales junto a sus niñas, pero lo que no esperaba es que la cuestionaran en su pulicación.

En dicha post Geraldine publicó una serie de fotos en su Instagram en las que se le ve muy feliz caminando por la playa a lado de Elissa, su hija mayor, mientras carga por momentos a la pequeña Miranda. “No hay lugar en el que deseé estar más que a su lado, my happy place! #mosqueteras Nótese el tamaño de ambas... Elissa ya casi me alcanza y a Miranda ¡apenas y puedo seguir cargándola! Ya prometieron que siempre serán mis bebés”, escribió la actriz en su publicación. No obstante, entre los halagos que le hicieron en la sección de comentarios, hubo uno en el que una usuaria cuestionó sobre quién es el responsable de cubrir los gastos de estos viajes.

Así como lo hizo con los halagos y cumplidos de fans y colegas, Geraldine se tomó el tiempo de contestar al cuestionamiento de dicha internauta: “Yo, desde el primero hasta el último centavo. Para eso trabajo y mucho gracias a Dios”, respondió clara y respetuosamente, pero también de manera enérgica. Otros seguidores de la actriz se manifestaron en ese mismo comentario, expresándole su apoyo y felicitándola por ser una mujer tan íntegra y profesional, así como buena madre.

Geraldine, quien ahora se encuentra disfrutando de las playas de República Dominicana, reveló hace unas semanas que también tiene previsto visitar Perú como parte de sus vacaciones junto a sus mosqueteras. “Sí, vamos a Perú, bueno ahorita no pero más adelante sí…”, dijo ante las cámaras de Hoy. Sin embargo la actriz descartó la posibilidad de que coincida en este viaje con el papá de sus hijas, Gabriel Soto, quien tiene previsto viajar a Lima para un par de funciones de la obra de teatro en la que participa. Si bien ambos famosos están separados, mantienen una relación cordial por el bienestar de sus niñas. Prueba de ello fue lo ocurrido hace poco durante la Primera Comunión de Elissa, ocasión en la que ambos padres estuvieron presentes, en un ambiente sumamente respetuoso. “Hay muchas mujeres que no cuentan con el apoyo económico y emocional de sus parejas o de los padres de sus hijos, y en este caso no es así y siempre lo he dicho”, declaró la actriz hace unos meses al programa La Cuchara.

