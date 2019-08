Tan enamorados como el primer día, Galilea Montijo y Fernando Reina celebran 8 años de matrimonio

Hace ocho años Galilea Montijo y Fernando Reina se dieron el ‘sí, acepto’ en las playas de Acapulco, y desde entonces no han dejado de sumar bellos recuerdos y momentos importantes a su relación. Es por esto que no ha sido una sorpresa que hoy no dejaran pasar la oportunidad para agradecerse mutuamente por estos primeros ocho años de amor incondicional y por la linda familia que han formado, ahora también con su hijo Mateo, quien nació en marzo de 2012 en Miami, Florida.

Desde muy temprano, la conductora dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram a su esposo, a quien agradeció por la existencia de Mateo y por la familia que le regaló, refiriéndose también a Claudio y Alexis, los hijos mayores de su pareja. “Feliz aniversario @reinaiglesias Gracias por estos años, por tu amor, por lo mejor que hemos hecho nuestro Mateo y la familia que me regalaste #Alexis #Claudio”, escribió la tapatía, quien concluyó el mensaje con un tierno “Te amo”. La también actriz, acompañó su publicación en la red social con una foto del día de su enlace matrimonial, en la que aparecen abrazados y muy sonrientes.

Por su parte, el político guerrerense también recordó esta importante fecha en su historia de amor con Galilea y utilizó su cuenta de Instagram para recordarle a la guapa conductora el amor que siente por ella. Reina Iglesias compartió una foto con la que agradeció a Montijo por estos ocho años de apoyo incondicional. En ella se les ve muy casuales brindando en medio de una excursión con Mateo, Claudio y Alexis muy divertidos posando al fondo de la imagen.

“Gracias @GalileaMontijo por el amor, la confianza y apoyo incondicional. Que la vida nos deje caminar juntos muchos años más, te amo ¡Feliz aniversario!”, expresó Fernando Reina. La reacción de la conductora de Hoy no se hizo esperar y además de darle ‘Me gusta’ al dulce mensaje de su esposo en Intagram, escribió un sintético y oportuno: “Te amo”.

Los mensajes de amor por el aniversario de la pareja fueron muy bien recibidos por sus miles de seguidores en la red social, entre los que se hicieron notar amigos cercanos de ambos. Una de las primeras en comentar la publicación de Galilea Montijo fue su gran amiga Inés Gómez Mont, quien con un: “¡Los amo compadres! Feliz aniversario”, dejó en claro la cercanía con el matrimonio y la alegría que le causa verlos crecer de la mano. Otros mensajes que destacaron fueron los de Chantal Andere y Miguel Bosé, quienes felicitaron a la conductora y el político por estos ocho años de matrimonio.

