Al más puro estilo de La Sirenita, así fue la fiesta por el 5° cumpleaños de Aitana Derbez

Este fin de semana el clan Derbez estuvo de manteles largos, pues una de sus más pequeños integrantes celebró su cumpleaños. Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo cumplió 5 años de vida y como era de esperarse, desde las primeras horas, sus seres queridos le dedicaron las más cariñosas felicitaciones. Pero las cosas no pararon ahí, pues los famosos padres de esta nena no dejaron pasar la oportunidad de regalarle a su pequeña una fiesta de ensueño. Esta encantadora niña es fan como nadie de las pricesas de Disney y fue por eso que sus famosos padres decidieron que su festejo cumpleañero estuviera inspirado en La Sirenita. "Ariel vino a festejar a Aitana y a cantarle Las Mañanitas", escribió la cantante al compartir en su Instagram una bella postal familiar, en l que la expresión de felicidad de la niña no deja lugar a dudas sobre lo complacida que estaba con las sorpresa de sus papás. La orgullosa mamá publicó además algunas fotos y videos dando un vistazo de todo lo que hubo en la celebración: el espectacular pastel, la mesa de postres y dulces y toda la decoración que seguramente hizo sentir a los invitados y a la misma cumpleañera como si fueran parte de la fantástica película animada. Haz click en el video para ver los detalles de la inolvidable fiesta de Aitana.

