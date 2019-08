Renata Notni habla de su reconciliación con su novio Andrés Rivero

Tras poco más de dos años de haber iniciado su historia de amor, Renata Notni y Andrés Rivero decidieron poner punto final a su relación el pasado mes de febrero. Sin embargo, la pareja no duró mucho tiempo separada, pues al mes siguiente fue captada nuevamente muy feliz y enamorada. Si bien no existen dudas que actualmente están juntos y felices, la actriz ha querido reafirmarlo y explicar además cómo fue que su breve tiempo alejados terminó en una reconciliación.

“Ya no estoy soltera”, dijo la actriz de 24 años con una gran sonrisa en el rostro al ser entrevistada hace poco por Televisa Espectáculos. De buena gana, Renata explicó que el tiempo que estuvo lejos de Andrés le sirvió para reflexionar sobre ciertos aspectos de su relación. “Pues sí, la verdad es que de repente también es bueno darse un espacio como pareja, pensar qué quieres, qué te gusta, qué no quieres, ver si extrañas, ver si no extrañas, valorar”, señaló la joven, dejando ver su gran madurez.

“A veces cuando tenemos a las personas tan cerca de nosotros no vemos muchas cosas, no valoramos muchas cosas, y una vez que te alejas y puedes ver todo con mucha mayor claridad”, explicó Renata, antes de reconocer que fue exactamente eso lo que sucedió en su noviazgo con Rivero, sin embargo todo lo que vivieron fue para bien, pues poco tiempo después decidieron darle una nueva oportunidad a su amor. “Ahorita estoy muy contenta”, confesó la actriz, quien aunque ha querido ser discreta en sus redes sociales sobre su noviazgo, ha sido la protagonista de las publicaciones de su novio, como ahora que se han ido de vacaciones por Europa.

Y ahora que se le ha visto nuevamente feliz junto a Andrés, no podían faltar las preguntas respecto a si ambos han considerado dar un paso más en su relación y convertirse en marido y mujer. Aunque no descartó la posibilidad de pisar el altar en un futuro, la joven actriz dejó claro que por ahora no está en sus prioridades. “No próximamente no, sí me gustaría casarme y tener una familia y todo, hijos, pero en algunos años todavía, todo a su tiempo”, comentó la protagonista de El Último Dragón.

El pasado mes de febrero Renata confirmó que junto con Andrés habían acordado tomar caminos separados, sin embargo hizo hincapié en que las cosas se dieron en los mejores términos. “De verdad, fue una relación muy muy linda. Yo lo adoro, lo digo de corazón y quedamos en súper buenos términos, somos buenos amigos y pues así, hasta ahí llegó”, aseguró entonces en entrevista con Intrusos. Pero a parecer el amor nunca se fue, pues a finales de marzo, la actriz y el empresario se dejaron ver nuevamente juntos en una escapada romántica a Acapulco. “Cuando te toca aunque te quites, cuando no te toca aunque te pongas”, escribió Rivero al compartir la foto que confirmó su reconciliación con la actriz.

