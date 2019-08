Los Kennedy se vuelven a enfrentar a la tragedia con la muerte de Saoirse, nieta de Robert F. Kennedy

La familia Kennedy ha vuelto a enfrentar a la tragedia, esta vez con el fallecimiento de la joven Saoirse de 22 años, nieta del fallecido Robert F. Kennedy. El escenario de esta triste noticia ha sido la residencia de Hyannis Port, Massachusetts, de su abuela Ethel, la única sobreviviente de la época dorada del clan. Según han reportado medios estadounidenses, los servicios de emergencia fueron llamados a la casa de la señora de 91 años, desde donde se trasladó a la joven al Hospital de Cape Cod, en donde no se pudo hacer nada para resucitarla y se declaró su muerte.

“Nuestros corazones están destruidos por la pérdida de nuestra amada Saoirse. Su vida estuvo llena de esperanza, promesa y amor”, se lee en un comunicado que ha lanzado la familia, “Quería profundamente a sus amigos y familia, especialmente a su madre Courtney, su padre Paul, su madrastra Stephanie y su abuela Ethel”.

La señora Ethel también ha querido compartir un sentido mensaje ante esta inesperada pérdida: “El mundo es un poco menos hermoso hoy. Ella iluminó nuestras vidas con su amor, su estruendosa risa y su generoso espíritu. Saoirse estaba apasionadamente conmovida por las causas de los derechos humanos y el empoderamiento de la mujer y encontraba una enorme felicidad en la labor de voluntaria, trabajando de la mano con las comunidades indígenas para construir escuelas en México. La amaremos y extrañaremos para siempre”.

La joven era la única hija de Courtney Kennedy Hill -la quinta hija de Robert Kennedy y Ethel-, de 62 años, y Paul Hill, de 65. La pareja se conoció después de que Paul pasó 15 años en la cárcel por un crimen que no cometió. La historia detrás de la vida de Paul fue inmortalizada en cine en la película In the Name of the Father de Daniel Day-Lewis. Después de 13 años de matrimonio, la pareja se divorció en el 2006 cuando Saoirse tenía nueve años.

Hace un par de años, la joven compartió en periódico estudiantil de su escuela, el Deerfield Scroll la batalla que había tenido con su salud mental. “Mi depresión tomó raíces en el principio de la escuela secundaria y estará conmigo por el resto de mi vida…Aunque fui mayormente una niña feliz. Sufrí de momentos de profunda tristeza como un enorme peso sobre mi pecho”, se leía en su escrito.

Solo unos días antes de su fallecimiento, Saoirse había disfrutado de unos días en familia, como se documentó en la cuenta de Instagram de su tío, Robert F. Kennedy Jr. Por décadas, Hyannis Port ha sido el refugio de los Kennedy, en donde no sólo han pasado sus más especiales momentos familiares sino donde también comenzó el camino de John F. Kennedy a la presidencia.

Saoirse estudiaba en el Boston College y se especializaba en comunicación, además de ser la vicepresidenta de la asociación Student Democrats. Según el medio local The Hyannis News, la policía fue llamada a la escena el jueves alrededor de las 2:30 pm por una posible sobredosis.

