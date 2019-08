¿Coincidirán Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Perú? La actriz lo revela

Desde principios de julio se dio a conocer que Gabriel Soto viajará a Perú por motivos profesionales, pues tiene en su agenda para este mes dos funciones de la obra musical en la que actualmente participa. Pero no es el único que estará en tierras andinas, pues su ex pareja, Geraldine Bazán también visitará dicho destino, aunque no por trabajo, sino para disfrutar de las vacaciones junto a las hijas que comparte con el intérprete. Esta información generó algunas dudas sobre si estos famosos coincidirán en algún momento en su estancia en dicho país, sin embargo fue la misma actriz quien decidió aclararlo.

Tras unas vacaciones por Europa y una escala en Miami, Geraldine regresó a su casa hace unos días para reunirse con sus mosqueteras Elissa y Miranda. Pero poco tardó en hacer maletas de nuevo, pero esta vez para viajar con ellas a un paradisíaco destino nacional: Nayarit. Desde ayer, la actriz ha compartido en sus redes sociales algunas postales en las que se deja ver guapísima mientras disfruta de las playas de Sayulita. Y fue justamente a su paso por el aeropuerto, antes de arribar a dicho destino, que la actriz fue abordada por los medios, quienes le preguntaron sobre sus planes para estas vacaciones.

En ese momento que esta guapa mamá confirmó que tiene previsto viajar con sus niñas a varios lugares más, entre ellos Guadalajara y Perú. “Sí, vamos a Perú, bueno ahorita no pero más adelante sí…”, dijo Geraldine ante las cámaras de Hoy. Pero al ser cuestionada sobre la posibilidad de que coincida con el papá de sus hijas en su viaje a Sudamérica, la actriz lo descartó totalmente: “Ah no, pero no, nada que ver”, declaró de buen humor.

Y es que los próximos 22 y 23 del presente mes Gabriel tiene previstas dos presentaciones en Lima de la obra Cleopatra metió la pata, de la cual es protagonista. Y aunque su viaje es por motivos profesionales, tal parece que aprovechará para disfrutar junto a su actual novia, Irina Baeva. Fue la misma actriz rusa quien reveló hace unos días que acompañará al galán de telenovelas. “Está en mis planes irme a Perú, aprovechando que Gabriel tiene unas funciones por allá de su obra de teatro. Estamos viendo si nos vamos unos días antes para poder conocer Machu Picchu”, dijo al programa Hoy.

Recientemente, en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Irina reveló que si bien su familia aún no conoce personalmente a su pareja, mantienen una buena relación a distancia. “Si, ya lo conocen. Les encanta, les cae súper bien, lo quieren mucho. Se hablan por mensajes y así”, contó la actriz.

