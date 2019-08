Jordyn Wood revela que tiene la esperanza de retomar su amistad con Kylie Jenner, ¿podrá?

En febrero pasado, cuando el escándalo de la indiscreción que Tristan Thompson cometió con Jordyn Woods estalló, no sólo terminó con la relación amorosa que el basquetbolista sostenía con Khloé Kardashian, mamá de su hija True, también con la amistad de más de 10 años entre la protagonista del desliz y Kylie Jenner con quien, en palabras de Kris Jenner vivieron algo así como un “divorcio”.

Tal como se mostró en el último capítulo de la temporada 16 de Keeping Up With The Kardashians, cuando Kylie se enteró de lo que ocurrió entre su mejor amiga y Tristan, no tenía muy claro cómo sentirse, de hecho comentó que lo único que le importaba era Khloé y sus sentimientos, aunque reconoció que con Jordyn no hubo más comunicación desde entonces: “Ella sabe que me pone en una situación muy incómoda, la verdad no nos estamos hablando. Me preocupo por mi familia, pero también me preocupo por ella (…) es una montaña rusa de emociones, no lo sé, no sé qué decir”, así describió la situación Jenner.

Luego de que Kylie habló en el reality familiar, Jordyn Woods -quien hace unos meses habló por primera ocasión del tema con Jada Pinkett- volvió a hacer referencia de lo ocurrido en la portada de septiembre de la revista Cosmopolitan donde reveló que tiene la esperanza de que el tiempo pueda curar las heridas y en algún punto puedan retomar su situación: “La quiero, ella es mi bestie. Espero que todo vuelva a su sitio, que podamos madurar y hacer crecer nuestra relación con nuestras familias y con Dios. Ojalá podamos volver a estar juntas algún día, ser más fuertes y felices”, declaró.

Pero sus ganas de retomar su amistad con la billonaria más joven del mundo, según Forbes, no fue lo único revelador, Jordyn también detalló lo difícil que se convirtió afrontar esta situación de forma tan pública: “Se volvió adictivo mirar en internet, buscar mi nombre. Cuando veía todo lo que la gente decía se convirtió en un tumor. Empezó a ser cancerígeno para mí”, comentó Woods.

Sobre este tema, Kylie Jenner ya se había manifestado en el show familiar, durante el episodio donde sus hermanas realizaron algunas publicaciones en contra de Jordyn, fue ahí cuando llamó a Kim Kardashian y con lágrimas le pidió que no lo hiciera “somos mejores que eso”, comentó Jenner quien les propuso no hostigarla públicamente: “Creo que subir esas cosas a internet no está bien, no es algo que nosotras haríamos (…) No creo que nadie merezca eso, sólo expresemos todo lo que sentimos en persona”, detalló. Aunque la relación entre Jordyn y Kylie se fracturó, las declaraciones de ambas reflejan el cariño que siguen sintiendo la una por la otra y aunque ahora están distancias, podría ser que con el tiempo puedan solucionar sus diferencias, ¿será?