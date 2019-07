Tania Ruiz revela el talento de fotógrafo de Peña Nieto

Además de modelo, Tania Ruiz es toda una celebridad en las redes sociales, pues ha encontrado en estas plataformas el espacio perfecto para compartir con la gente diferentes aspectos de su vida. Mucho del gran éxito que ha tenido la potosina como influencer es debido a la sencillez con la que se conduce, pues siempre se da el tiempo de atender a sus seguidores. Y justamente ha sido en una de estas interacciones que ha revelado un curioso detalle que pocos sabían sobre su novio, el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

VER GALERÍA

Las últimas semanas, Tania se ha dejado ver en Instagram disfrutando el verano muy guapa, mostrando su originales looks y sus variados estilo, a veces morena, a veces rubia. Y aunque por momentos se ha tomado breves descansos del mundo digital, siempre regresa cargada de buena vibra a interactuar con los seguidores que le comentan sus publicaciones. “Si te rindes cuando las cosas se ponen difíciles no lograrás nada que valga la pena", escribió en uno de sus más recientes post. “Donde estuvimos ayer y dónde vamos a estar mañana es por lo que pensamos, decimos y hagamos ¡hoy! Si algo ya no avanza suéltalo y ¡sigue tú!”, agregó. Estas palabras provocaron miles de likes y comentarios halagadores por parte de los followers de la guapa modelo.

VER GALERÍA

Pero hubo quienes además elogiaron la foto con la que Tania acompañó su reflexión y mostraron curiosidad sobre el autor. Un joven le preguntó directamente a la modelo si quien había tomado la instantánea había sido su novio Enrique. Si bien, ella pudo haber pasado por alto esta interrogante, no tuvo ningún reparo en contestarla con la sencillez y cercanía que la caracterizan: “¡Él es muy bueno para tomar fotos!”, reveló Tania, respondiendo a su seguidor, quien se había adelantado comentando sobre el político mexiquense: “¡Un estuche de monerías!”.

VER GALERÍA

La fotografía en cuestión fue captada en plena calle, donde la rubia sacó a relucir su talento de modelo al posar de modo natural ante la cámara. Estilosa como siempre, esta mujer se dejó ver enfundada en un pantalón rojo a rayas, blusa camisera negra con estampado de puntos, unas cómodas alpargatas, gafas de sol, un bolso negro de Gucci y un sombrero estilo Panamá. Este último accesorio se ha convertido en uno de los favoritos de la postosina, e incluso a principios de este mes, el mismo Peña Nieto fue captado usando uno muy similar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Aunque Tania no ha revelado en dónde está disfrutando sus vacaciones de verano, se le ha visto muy feliz en cada una de sus publicaciones. Apenas ayer compartió en sus Instagram Stories algunas fotos y videos en las que se le ve disfrutando de la naturaleza, pues incluso jugó con un simpático mono, ¿habrá sido Peña quien captó estos momentos? Lo que sí es seguro es que la modelo ha preferido hacer caso omiso a los rumores y especulaciones, enfocándose en lo positivo y disfrutando del gran momento que vive ahora en el terreno amoroso. “Es el novio más caballeroso de los que he tenido”, confesó la potosina en referencia al ex mandatario, según pudo saber ¡HOLA! hace unas semanas.

VER GALERÍA