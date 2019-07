Yadhira Carrillo habla del estado de salud de su marido, Juan Collado

A varios días de la detención de Juan Collado, ha sido Yadhira Carrillo quien ha roto el silencio para declarar cómo se siente en este momento. Y aunque admite que no ha sido fácil enfrentar esta circunstancia, se muestra siempre optimista y dispuesta a permanecer junto a su esposo para brindarle todo su apoyo. Precisamente, la actriz se ha mostrado más abierta con la prensa y, con la amabilidad que la distingue, ha revelado algunos detalles sobre el estado de salud del abogado, a quien suele visitar constantemente.

En un reciente encuentro con los medios, Yadhira se sinceró sobre el estado de salud de Collado, luego de las versiones que comenzaron a circular con respecto a ese tema. Fue así como la estrella de telenovelas dio a conocer que los médicos están muy al pendiente de su esposo, aunque recientemente hubo algo que encendió las alertas. “Están (los médicos) justamente viendo ya ese asunto. Ya lo están viendo porque sí, le encontraron en sus pulmones unas manchas, pero ya les daremos un escrito en el que se explicará exactamente qué tiene y qué se le va a hacer…”, declaró durante una charla retomada por el programa televisivo Suelta La Sopa.

Con plena disposición, Yadhira también puso punto final a los rumores que indican que la estancia de Collado en prisión ocurre con ciertos privilegios, poniendo de ejemplo la experiencia por la que ella misma ha atravesado. “No podemos tener privilegios, a mí me decían que si entro con tacón, pero no, son muy estrictos, no podemos pasar absolutamente nada que no sea beige. Dos veces me regresaron las toallas porque eran blancas, cosas así. Hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquititos…”, dijo.

Asumiendo con madurez esta etapa por la que transita, Yadhira fue contundente al reiterar que el apoyo hacia su esposo es y será incondicional, algo que la llena de total satisfacción. “No, yo estoy aquí, estoy con Juan y estaré siempre aquí y en donde él esté, con mucho gusto, además…”, dijo. De esta manera, también descartó que esté a punto de regresar a la actuación, como se ha rumorado a lo largo de estos días.

Del mismo modo, la actriz encontró un firme motivo para regalar una sonrisa, destacando las cualidades de su esposo como persona. “Qué padre que se pueda dar a conocer esa parte de Juan que quizá nadie conoce, de un hombre entero, disciplinado, recto. Qué bonito, eso lo sabemos toda la gente que lo conocemos de cerca, pero ahora que él está en el ojo público qué padre que la gente pueda ver eso de un hombre tan extraordinario como él…”, aseguró.