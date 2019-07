De morena, Tania Ruiz disfruta el verano enamorada: 'Amo lo que estoy viendo'

Con su carisma y sencillez, Tania Ruiz Eichelmann se ha ganado el cariño de sus miles de seguidores, y aunque recientemente se ha tomado algunos descansos de las redes sociales, no ha tardado mucho en volver y contagiar a sus followers con su buena vibra. Ahora, la modelo ha compartido algunos vistazos de lo que parecen ser sus vacaciones de verano, en las que no sólo se ha dejado ver guapísima y versátil en sus looks, sino también muy enamorada, ¿será que está disfrutando de estos días con su novio Enrique Peña Nieto?

Este fin de semana, Tania compartió una foto en la que lució radiante, y no sólo por su estiloso look, sino también por su semblante feliz y relajado. “Amo lo que estoy viendo”, escribió la modelo de 31 años en sus Instagram Stories, donde publicó una foto en la que luce muy guapa con una melena larga y castaña, ligeramente recogida hacia atrás. Según reconoció ella misma hace tiempo, de vez en cuando opta por usar pelucas de distintos tonos y largos de pelo, ello con el fin de lucir diferente y siempre arreglada, además de ahorrar tiempo.

En la imagen se ve a Tania usando una falda con un colorido estampado floral, un cinturón rojo de Gucci, y una blusa blanca de estilo camisero con grandes mangas. Pero más allá de su look súper femenino y favorecedor, lo que llamó la atención de la foto fue su pose en conjunto con el texto que escribió. Y es que pareciera que la modelo, que se ve casi de perfil, está mirando frente a ella algo o alguien que aparentemente la tiene embelesada. Si bien no reveló detalles sobre esta postal, algunos se han aventurado a pensar que se encuentra de vacaciones junto a su novio el ex Presidente Peña Nieto, y que se refería a él en el mensaje de su post.

Aunque estos últimos días la modelo se ha limitado a compartir en Instagram fotos de sí misma presumiendo su versátil estilo como rubia o morena, no sería para nada extraño que estuviera junto a Peña Nieto, pues a principios de este mes ambos se habían dejado ver de lo más felices y enamorados. “Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos. Pero sobre todo por hacerme ver dónde no están mis límites en el amor como en todo”, escribió Tania sobre una foto en la que se le veía posando abrazada y muy sonriente con el ex mandatario.

Días más tarde, ¡HOLA! reveló el romántico detalle que tuvo el político hacia la modelo durante unas vacaciones en España. Según relató, una vendedora se acercó a ellos a su salida de un restaurante ofreciéndoles rosas, y el enamorado galán no tuvo reparo en comprarle todas a Tania. “Es el novio más caballeroso de los que he tenido”, confesó la modelo a esta publicación. Tal parece que este noviazgo va viento en popa, y prueba de ello es que el ex mandatario ha accedido a posar junto a su novia en más de una ocasión, en las que han sido sus últimas apariciones públicas.

