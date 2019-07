Michelle Obama en su look más veraniego durante su visita a Nueva York

Las altas temperaturas de Nueva York son perfectas para sacar del clóset los looks más veraniegos y eso lo sabe muy bien Michelle Obama, quien ha sido vista caminando por las calles de la Gran Manzana de lo más estilosa. Dejando por unos días su hogar en D.C. la exprimera dama se dejó ver con una versión muy natural de su estilo, pero manteniendo el toque chic que la ha caracterizado a lo largo de los años. La esposa de Barack Obama fue vista en el barrio de Tribeca, entrando al Greenwich Hotel de Robert De Niro, para desayunar con Sarah Jessica Parker, Lily Aldridge, Georgia May Jagger y Olivia Munn.

VER GALERÍA

Si el encuentro era con algunas de las mujeres más estilosas, la protagonista de Sex and the City incluida, Michelle no se permitió errar cuando de moda se trata. Nada dice ‘verano’ más que un vestido blanco de tela ligera, con eso en mente, Michelle eligió uno de cuello en V con la cintura pronunciada y mangas cortas. Con la falda hasta la rodilla, este diseño resultó perfecto no solo para mantenerse fresca, sino también para dar una lección de estilo en un compromiso en el que no podía verse demasiado casual. Aunque no se ha identificado el vestido, es muy similar a uno de Proenza Schouler, que tiene la misma silueta y el mismo terminado.

Por supuesto, si se trata de verano, el calzado favorito para esta temporada no podía faltar. Michelle llevó unas plataformas de corcho que se convirtieron en la elección perfecta. Se trataron del modelo Portofino de Gianvito Rossi que puedes encontrar por 845 dólares (alrededor de $16,900 pesos mexicanos) en distintos colores. Para hacer contraste con el vestido, en esta ocasión Michelle las eligió en un tono bajo de café que dejaban ver a la perfección sus uñas en un divertido tono de azul.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El amable gesto que la Reina Isabel tuvo con Michelle Obama

Michelle Obama, la gran sorpresa de los Grammy

El toque final lo ha dado el bolso modelo Margit de Prada en blanco con asa negra que tiene un precio de 2,850 dólares (algo así como $57,000 pesos mexicanos). Eso sí, para darle un giro a esta conocida bolsa, Michelle cubrió el asa con una mascada en amarillo haciéndola lucir completamente diferente. Como complemento, Michelle llevó lentes oversize cuadrados en acabado de carey.

En una tendencia que ha sido muy aplaudida, Michelle ha querido aprovechar el verano para dejar su melena al natural. Los rizos que solo se le ven en vacaciones han hecho una aparición y en los últimos compromisos en los que ha aparecido ha presumido la practicidad de llevar la melena sin ningún tipo de modificación. En definitiva, luce espectacular.

VER GALERÍA