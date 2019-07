A nombre de su hijo Tadeo, Ferdinando y Brenda dedican un emotivo mensaje a su pequeño Dante

Este miércoles Fedinando Valencia y Brenda Kellerman celebraron los tres meses de vida de sus amados mellizos. No obstante, este festejo no ha sido exactamente como la pareja quisiera, pues uno de sus bebés se encuentra en el hospital desde hace tiempo. Pero si bien la situación no ha sido nada fácil para el actor y su pareja, ellos se han mantenido positivos y con la esperanza de que su hijo salga adelante. Y ahora, han querido enviar un mensaje muy especial a nombre de su pequeño Tadeo, quien como ellos, ha extrañado mucho a Dante.

A través de la cuenta que comparten los mellizos en Instagram, Ferdinando y Brenda dedicaron unas bonitas palabras a nombre de su hijo Tadeo, asegurando que éste extraña mucho a su hermanito. “Hoy estamos de cumple meses, le damos gracias a Dios por cumplir un mes más”, se lee junto a una tierna foto en la que se ve a los dos bebés muy cerca el uno del otro, sostenidos delicadamente entre las manos de sus padres. “Le pido a Dios que mi hermano Dante ya esté en casa conmigo, lo extraño mucho”, agrega el mensaje que despertó la ternura entre los seguidores de la pareja y que despertó una ola de mensajes de ánimo y buenos deseos.

“Sé que Dios me va a escuchar y va a sanar a mi hermanito, te amo”, dice el texto con que la pareja acompañó su publicación. Y es que el pequeño Dante ha pasado gran parte de sus tres meses de vida en el hospital, donde actualmente sigue siendo tratado luego de que se le diagnosticara una meningitis bacteriana. “Cuando estemos juntos vamos a festejar ya que ningún cumple mes hemos estado juntos”, finalizó el conmovedor post, mismo en el que se etiquetaron Brenda y Ferdinando.

Ayer, la ex concursante de Reto 4 Elementos había tomado su propia cuenta en la misma red social para dedicar unas palabras con motivo del cumplemés de sus pequeños, en el que dejó ver su sentir. “Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital”, reconoció la joven madre, antes de manifestar que aunque las cosas han pintado muy difíciles, ella sigue esperanzada en que su hijo pueda recuperarse. “Todos los días le pido a Dios que me dé mucha fuerza porque a veces siento que la estoy perdiendo “Dios es el único que sabe qué va a pasar te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad”, agregó.

En medio de esta situación adversa, la pareja ha encontrado un gran apoyo en sus seguidores, por lo que han querido mantenerlos al tanto de la situación de su hijo por medio de su cuenta de YouTube. Apenas hace unos días Brenda y Ferdinando dieron a conocer en su canal que Dante por fin había dejado el área de terapia intensiva, lo cual ha sido un paso importante dada su condición. Si bien aún el pequeño sigue bajo estricto cuidado médico, esta evolución permitió que sus padres pudieran estar muy cerca de él e incluso cargarlo. “Este es el momento por el que todo, absolutamente todo vale la pena”, confesó el actor en su conmovedor video.

