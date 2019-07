Michelle Renaud revela cómo reaccionó el papá de su hijo cuando supo de su relación con Danilo Carrera

Ha pasado poco más de un mes desde que Michelle Renaud y Danilo Carrera decidieron dejar de ocultar su amor para gritarlo al mundo. La pareja de actores confirmó los rumores por medio de una romántica publicación en redes sociales, la cual tomó por sorpresa sus seguidores. Pero no sólo fueron los fans de estos famosos quienes reaccionaron a noticia de su romance, pues la actriz ha revelado qué le dijo su ex pareja, Josué Alvarado, cuando se enteró de su nuevo noviazgo.

Siempre sincera, Michelle habló de cómo fue que surgió su relación con el galán ecuatoriano, a quien conocía desde hace tiempo pero sólo como compañeros de trabajo y amigos. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, lamentó los rumores infundados sobre una falsa infidelidad con Danilo. Y aunque explicó que su ex pareja y padre de su hijo Marcelo conocía la verdad, Renaud recordó que sí hubo un momento en que se comunicó con ella para preguntarle al respecto. “Sí en algún momento me habló y me dijo ‘¿qué onda?’ La respuesta que le di fue la misma, ‘tú sabes perfecto con quien estuviste tanto tiempo, tú sabes lo que tuvimos, por favor sabes cómo es la prensa y me dijo como ‘ok, tienes razón’ y ya”, contó.

Y es que la separación de Michelle y Josué estuvo marcada por la cordialidad y el común acuerdo entre los dos. “Yo estuve 8 años con el papá de Marcelo, y o sea, él lo sabe y todo mundo sabe y por eso tuve un hijo con él, estaba perdidamente enamorada de él”, contó en la entrevista, misma en la que precisó que la separación se dio a principios del 2018 y que se concretó con el divorcio en agosto pasado. “Y la verdad es que el papá de mi hijo y yo teníamos una relación de mucho amor, pero una relación muy mal manejada, era una relación con muchos altos y bajos”, dijo la actriz al explicar los motivos de su separación.

“Me divorcio y sigo llevando una relación con él súper bien, porque antes que nada somos papás, somos amigos y tenemos un hijo increíble”, agregó Michelle, quien también admitió que si bien todo se dio en el mejor de los términos, el proceso fue difícil. No obstante tras esa situación que le tocó enfrentar, la vida la sorprendió con un nuevo amor, aunque enfatizó que pasó un buen tiempo de por medio y no como lo especularon algunos medios.

Michelle explicó cómo fue que se empezó a dar lo que hoy es el noviazgo que la tiene tan feliz. “En enero, un día emocionalmente me rompí”, recordó la actriz antes de confesar que fue Danilo quien, como buen amigo, la ayudó diciéndole por teléfono algo que la hizo sentir mejor. Aunque él estaba en su país natal y el contacto que mantenían hasta ese momento no era tan frecuente, fue aquel episodio el que desencadenó que después sus charlas se volvieran más constantes y cercanas, cariño que creció cuando el actor volvió a México, y el resto es una historia que muchos conocen. El pasado 15 de junio, la pareja tomó sus redes para anunciar su relación. “Él me dijo: ‘Pues que sepan, qué tiene, yo estoy enamorado de ti, tú estás enamorada de mí… Lo vamos a intentar bien’”, recordó Michelle al revelar que fue su galán quien la convenció de gritar al mundo su amor.

