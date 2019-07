Los mellizos de Ferdinando cumplen 3 meses y Brenda escribe: 'Pido a Dios que me dé mucha fuerza porque a veces siento que la estoy perdiendo'

La llegada de los mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman ha llevado a la pareja a vivir los momentos más felices de su vida, pero también algunos de los más difíciles. Primero por algunas complicaciones que se dieron previo al parto y más tarde por la condición de salud de uno de los pequeños. No obstante, la pareja siempre ha encontrado fortaleza en su fe y en el amor y cariño de sus fans, amigos y familiares, quienes han estado al pie del cañón apoyando a estos famosos desde el principio. Ahora que los bebés, Dante y Tadeo, están cumpliendo sus primeros tres meses de vida, su mamá ha reflexionado sobre cómo ha sido esta experiencia para ella e incluso ha reconocido que por momentos ha sentido que la fuerza para afrontar la situación se le escapa.

Brenda, quien mantiene una sólida relación desde hace años con Ferdinando, abrió su corazón y por medio de sus redes sociales dedicó un profundo mensaje con motivo del tercer cumplemés de sus hijos. “Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses”, escribió la ex concursante de Reto 4 Elementos al compartir una bella postal de su familia al completo y antes de reconocer lo difícil que ha sido no poder estar con sus dos hijos. “Cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital”, dijo sobre su niño que fue diagnosticado con una meningitis bacteriana que la ha mantenido en estricto cuidado médico.

“Todos los días le pido a Dios que me dé mucha fuerza porque a veces siento que la estoy perdiendo”, agregó Brenda, quien al igual que Ferdinando, se ha refugiado en su fe para hacer frente a esta difícil situación con que la vida la ha desafiado. “Dios es el único que sabe qué va a pasar te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad”, manifestó la madre de dos, dejando ver que mantiene todas las esperanzas de que su pequeño pueda superar el problema de salud que lo ha tenido en el hospital casi todo este tiempo.

“Feliz cumple meses mi enanos bellos, lo amo con todo el corazón y siempre trataré de estar fuerte para ustedes”, finalizó Brenda. Una vez más la solidaridad se hizo presente en esta publicación, y famosos, amigos y seguidores tanto de ella como de su pareja, le enviaron mensajes deseando la pronta recuperación de Dante, dándole ánimos a mantener la fortaleza y esperanzas que la han mantenido de pie todo este tiempo.

La pareja, que ha mantenido a sus seguidores al tanto de la situación mediante su canal de YouTube llamado Famigovios, dio a conocer hace unos días por medio de un video que su hijo Dante había dejado por fin el área de terapia intensiva. Si bien esta noticia fue buena, detallaron que su pequeño ha tenido que enfrentar un nuevo reto, pues los médicos detectaron un problema en uno de sus pies. Aunque admitieron estar preocupados por ese tema, Brenda y Ferdinando se manifestaron muy felices por la evolución de su recién nacido, pues después del tiempo que estuvo intubado por fin pudieron estar cerca de él e incluso cargarlo. “Este es el momento por el que todo, absolutamente todo vale la pena”, asegura el actor en el clip.

