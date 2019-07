Mini Jacky y Carito, hijas de Jacky Bracamontes, convertidas en las vloggers más tiernas

Si Jacky Bracamontes es toda una celebridad, sus hijas Mini Jacky y Carito no se quedan atrás. Estas dos niñas de apenas 7 y 5 años de edad respectivamente ya están listas para brillar ante el público, pero no de la televisión, sino de las redes sociales. La conductora reveló que sus pequeñas tomaron su teléfono y compartió los divertidos videos que grabaron en sus intentos de convertirse en vloggers. Tras presentarse formalmente ante sus seguidores -o más bien los de su famosa mamá-, hijas mayores de Jacky y Martín Fuentes adelantaron el contenido de su clip, dejando ver que lo suyo es el contendo musical, pues improvisaron un show con varias de sus canciones favoritas. El debut de estas nenas como celebs del internet no estuvo excento de pequeños problemas técnicos, púes en un momento Caro tuvo que fungir como camarógrafa y le falló un poco el encuadre pero su hermana mayor le dio las indicaciones necesarias. Al final las cosas salieron muy bien y los fans de Jacky fueron conquistados por completo por esta encantadora mancuerna. Haz click abajo para ver el simpático viideo de estas pequeñas vloggers.

